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Контрольный пакет акций омского радиозавода Попова продали неизвестно кому

12 мая 2023, 11:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Иван Поляков и Татьяна Ушакова отказались от своих 68%.

В акционерном обществе «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» сегодня, 12 мая, произошли важные изменения. Из двух официальных сообщений за подписью исполнительного директора Олега Даутова следует, что «право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента», прекращено сразу у двух акционеров-мажоритариев. Причина — «прекращение доли участия в эмитенте».

Речь об Иване Полякове и его сестре Татьяне Ушаковой. До недавнего момента каждому из этих акционеров принадлежало 6 млн 294 тысячи 763 акции, что составляло 34,01% (чуть больше трети от всего объема акций).

— Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 шт. / 0%, — говорится в сообщении Даутова.

Город55 дозвонился до исполнительного директора АО, но получить дополнительную информацию нам не удалось.

— Я не могу дать вам комментарий в связи с нашей корпоративной политикой, — объяснил Даутов. — Для этого у нас есть специальная служба.

В пресс-службе радиозавода дать оперативный комментарий не смогли: для нее рабочая неделя уже закончилась. Таким образом, пока неясно, кому именно перешли почти 70% акций одного из важнейших промышленных предприятий Омска.

Отметим, что не далее как в апреле от своих акций отказались двое Александров Ушаковых — муж и сын Татьяны Ушаковой, зять и племянник Ивана Полякова соответственно. Благодаря этом Ушакова и Поляков увеличили свои доли с 26 с небольшим процентов до 34, а теперь от них избавились.

 

 

 

Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
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#Николай Эйхвальд#Радиозавод#Бизнес#Новости#Иван Поляков#Татьяна Ушакова
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