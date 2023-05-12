Контрольный пакет акций омского радиозавода Попова продали неизвестно кому

Отметим, что не далее как в апреле от своих акций отказались двое Александров Ушаковых — муж и сын Татьяны Ушаковой, зять и племянник Ивана Полякова соответственно. Благодаря этом Ушакова и Поляков увеличили свои доли с 26 с небольшим процентов до 34, а теперь от них избавились.