Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Конгрессмен Коэн призвал обеспечить Украину средствами ПВО

12 мая 2023, 16:01
Член американской палаты представителей от Демократической партии Стив Коэн призывает власти США и их союзников принять все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Украины.

В своем выступлении в конгрессе Коэн отмечает, что Украина якобы превосходит Россию во всех аспектах военной сферы, за исключением воздушного пространства, которое остается под контролем России. Он подчеркивает важность предоставления Украине дополнительных вооружений для обеспечения ее безопасности и принципа верховенства права, пишет РТ.

Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, высказал мнение, что заявление Коэна является попыткой отвлечь внимание общественности от финансовых проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Он указывает на серьезные бюджетные проблемы и снижение рейтинга Джо Байдена и Демократической партии. Орлов считает, что в данной ситуации Коэн вынужден действовать в соответствии с политическим трендом Демократической партии, включая поддержку Украины.

Подпишитесь
Контрольный пакет акций омского радиозавода Попова продали неизвестно кому
Сегодня, 11:24
Сын первого вице-спикера Горсовета Путинцева увеличил свою долю в одной из компаний
Сегодня, 06:06
Зарплаты от 100 тысяч. В Омске 29 оборонных предприятий ищут тысячи сотрудников
Сегодня, 06:41
Помехи в эфире. В Омской области кратковременно отключат телевещание
Сегодня, 11:04
Неэффективность и риск банкротства: КСП нашла массу нарушений в работе «Зерна Сибири»
Сегодня, 10:39
Скандальная омская стримерша Кипишная перебралась жить в Москву
Сегодня, 08:48