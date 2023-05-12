Конгрессмен Коэн призвал обеспечить Украину средствами ПВО

В своем выступлении в конгрессе Коэн отмечает, что Украина якобы превосходит Россию во всех аспектах военной сферы, за исключением воздушного пространства, которое остается под контролем России. Он подчеркивает важность предоставления Украине дополнительных вооружений для обеспечения ее безопасности и принципа верховенства права, пишет РТ.