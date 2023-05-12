Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В своем выступлении в конгрессе Коэн отмечает, что Украина якобы превосходит Россию во всех аспектах военной сферы, за исключением воздушного пространства, которое остается под контролем России. Он подчеркивает важность предоставления Украине дополнительных вооружений для обеспечения ее безопасности и принципа верховенства права, пишет РТ.
Антон Орлов, директор Института исследования проблем современной политики, высказал мнение, что заявление Коэна является попыткой отвлечь внимание общественности от финансовых проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Он указывает на серьезные бюджетные проблемы и снижение рейтинга Джо Байдена и Демократической партии. Орлов считает, что в данной ситуации Коэн вынужден действовать в соответствии с политическим трендом Демократической партии, включая поддержку Украины.