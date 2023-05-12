Евгений Фомин назначил себя директором «Сибирского кондитера»

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирский кондитер» сменилось руководство. До 10 мая фирмой управлял конкурсный управляющий Александр Омельяненко, теперь его место занял директор Евгений Фомин. Этот предприниматель (в отличие от первого вице-мэра Омска он Владимирович, а не Викторович) является основным владельцем уставного капитала, то есть он сам себя назначил.