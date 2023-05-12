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Евгений Фомин назначил себя директором «Сибирского кондитера»

12 мая 2023, 06:58
Фото: 1MI
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Тёзка первого вице-мэра Омска купил когда-то уставной капитал фирмы у бизнесмена из Челябинска.

В обществе с ограниченной ответственностью «Сибирский кондитер» сменилось руководство. До 10 мая фирмой управлял конкурсный управляющий Александр Омельяненко, теперь его место занял директор Евгений Фомин. Этот предприниматель (в отличие от первого вице-мэра Омска он Владимирович, а не Викторович) является основным владельцем уставного капитала, то есть он сам себя назначил.

«Сибирский кондитер» еще недавно переживал тяжелые времена. С 2019 года в суде слушалось дело о банкротстве по заявлению кондитерской фабрики «Фантэль», но в апреле текущего года производство было прекращено. В связи с окончанием этой процедуры Фомин и возглавил свою компанию.

Отметим, что Фомин еще в 2014 году купил уставной капитал СК у владельца «Фантэль» Ильи Мительмана — депутата Гордумы Челябинска, героя светских новостей, которому приписывали романы с Ксенией Собчак и Жанной Фриске.

 

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#Николай Эйхвальд#Сибирский кондитер#Бизнес#Новости#Евгений Фомин
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