Эксперт Мильчакова: цена нефти Brent может снизиться до отметки $70—72 за баррель

Это стало одним из факторов, влияющих на снижение цены нефти. Мильчакова отметила, что на следующей неделе будет опубликован доклад Международного энергетического агентства, и если его прогнозы окажутся схожими с прогнозами ОПЕК или даже более тревожными, то цена на нефть Brent может опуститься до $70—72 за баррель.