Эксперт Мильчакова: цена нефти Brent может снизиться до отметки $70—72 за баррель

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Мильчакова отметила, что недавно опубликованный ежемесячный доклад ОПЕК разочаровал нефтяной рынок из-за низкого прогноза спроса на нефть в 2024 году, который был всего лишь на 0,4% выше прогноза на 2023 год из-за ожидаемого снижения спроса в Китае. Кроме того, ОПЕК оценил текущую ситуацию на спотовом рынке как профицитную, пишет РТ.
Это стало одним из факторов, влияющих на снижение цены нефти. Мильчакова отметила, что на следующей неделе будет опубликован доклад Международного энергетического агентства, и если его прогнозы окажутся схожими с прогнозами ОПЕК или даже более тревожными, то цена на нефть Brent может опуститься до $70—72 за баррель.
Аналитик также отметила, что рынок будет следить за данными о коммерческих запасах нефти в США за неделю, поскольку их рост или снижение могут соответствующим образом повлиять на нефтяные котировки.