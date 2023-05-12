Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года

Сумма безвозмездных поступлений также увеличилась в полтора раза в сравнении с первым кварталом 2022 года. С января по март этого года их размер составил 10,8 млрд рублей. Это случилось благодаря федеральной поддержке и переходу на новую систему уплаты налогов в виде дотаций.