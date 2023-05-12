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Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года

12 мая 2023, 03:00
Фото: Город55
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В первом квартале прошлого года доходов было на 8,2 млрд рублей меньше.
Сюжет
Доходы

На очередном заседании областного кабмина министр финансов Вадим Чеченко рассказал об увеличении бюджета региона за первый квартал 2023 года. Так, с января по март доходы оказались на уровне 34,3 млрд рублей.

Таким образом получился профицит, эта сумма — четверть от годового плана. В первом квартале прошлого года в казне было на 8,2 млрд рублей меньше. Расходы за этот же период составили 28,6 млрд рублей.

«Из общей суммы поступлений 23,5 млрд рублей — это налоговые и неналоговые доходы, прирост по ним — 4,4 млрд рублей к уровню аналогичного периода прошлого года. В основном увеличение обеспечено за счет налога на прибыль и налога на имущество организации», — отметил Чеченко.

Сумма безвозмездных поступлений также увеличилась в полтора раза в сравнении с первым кварталом 2022 года. С января по март этого года их размер составил 10,8 млрд рублей. Это случилось благодаря федеральной поддержке и переходу на новую систему уплаты налогов в виде дотаций.

Объемы субсидий выросли почти в два раза. Большая часть из них пошла на развитие нацпроектов. На эти цели в первом квартале этого года поступило 3,8 млрд рублей.
Большая часть расходов (75%) ушла на выделение зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, питание, медикаменты и поддержку местных бюджетов.

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#Алина Ясинская#Доходы#Вадим Чеченко#Финансы#Расходы#Безвозмездные поступления#Прибыль#Субсидии#Экономика#Политика#Новости#Омская область
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