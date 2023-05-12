Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года

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На очередном заседании областного кабмина министр финансов Вадим Чеченко рассказал об увеличении бюджета региона за первый квартал 2023 года. Так, с января по март доходы оказались на уровне 34,3 млрд рублей.
Таким образом получился профицит, эта сумма — четверть от годового плана. В первом квартале прошлого года в казне было на 8,2 млрд рублей меньше. Расходы за этот же период составили 28,6 млрд рублей.
«Из общей суммы поступлений 23,5 млрд рублей — это налоговые и неналоговые доходы, прирост по ним — 4,4 млрд рублей к уровню аналогичного периода прошлого года. В основном увеличение обеспечено за счет налога на прибыль и налога на имущество организации», — отметил Чеченко.
Сумма безвозмездных поступлений также увеличилась в полтора раза в сравнении с первым кварталом 2022 года. С января по март этого года их размер составил 10,8 млрд рублей. Это случилось благодаря федеральной поддержке и переходу на новую систему уплаты налогов в виде дотаций.
Объемы субсидий выросли почти в два раза. Большая часть из них пошла на развитие нацпроектов. На эти цели в первом квартале этого года поступило 3,8 млрд рублей.
Большая часть расходов (75%) ушла на выделение зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, питание, медикаменты и поддержку местных бюджетов.