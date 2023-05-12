Дефицит врачей, завершение ярмарки вакансий и отключение холодной воды. Омск за день

Региональный минздрав сообщает, что в Омской области продолжает сохраняться проблема дефицита медицинских кадров. Оказалось, что за год медучреждения покинул 1431 человек — 557 врачей и 874 работника среднего звена. Из них на пенсию ушло 238 врачей и 472 человека из категории среднего медперсонала. Кроме того, 138 врачей и 208 медицинских работников среднего звена ушли работать в частные клиники. Также 181 врач и 194 специалиста из числа среднего медперсонала переехали в другие регионы. А пришло работать в больницы 679 человек — 322 врача и 357 работников со средним профессиональным образованием. То есть в 2 раза меньше, чем уволилось за прошлый год.