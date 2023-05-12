Дефицит врачей, завершение ярмарки вакансий и отключение холодной воды. Омск за день

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Новость №1. В прошлом году из омских больниц уволилось 557 врачей
Региональный минздрав сообщает, что в Омской области продолжает сохраняться проблема дефицита медицинских кадров. Оказалось, что за год медучреждения покинул 1431 человек — 557 врачей и 874 работника среднего звена. Из них на пенсию ушло 238 врачей и 472 человека из категории среднего медперсонала. Кроме того, 138 врачей и 208 медицинских работников среднего звена ушли работать в частные клиники. Также 181 врач и 194 специалиста из числа среднего медперсонала переехали в другие регионы. А пришло работать в больницы 679 человек — 322 врача и 357 работников со средним профессиональным образованием. То есть в 2 раза меньше, чем уволилось за прошлый год.
Новость №2. В Омске оборонные предприятия ищут тысячи сотрудников
Сегодня, 12 мая, в министерстве труда Омской области сообщили, что свыше 100 сотрудников приняли на предприятия ОПК. Как уточнили корреспонденту Города55 в ведомстве, в регионе на оборонные предприятия сейчас требуется 2522 сотрудника. Всего в Омске работает 29 предприятий ОПК. Самыми востребованными профессиями оказались: инженеры, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токари, слесари, шлифовщики, мастера, комплектовщики, операторы станков с программным управлением, стропальщики и электросварщики. Зарплата на открытых вакансиях — от 100 тысяч рублей. Кроме того, у соискателей есть возможность пройти обучение.
Новость №3. 18 мая в Омске отключат холодную воду
В «Росводоканале Омск» сообщили, что в следующий четверг, 18 мая, с 9 часов утра и до часу дня из-за ремонтных работ отключат холодную воду по адресам: ЦТП-701 МП «Тепловая компания»; ТД «Корона» — ул. Масленникова, 19; ул. Куйбышева, 81; ул. Масленникова, 17, 21, 23; ул. 20 лет РККА, 2. Также с 10 часов утра и до 11 часов вечера воды не будет у омичей, живущих по адресам: пр. Мира 50, 52, 54, 56, 56/1, 58, 60, 62; ул. Малунцева 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 16, 14, 10, 8, 6, 6а, 4; пр. Культуры 12, 14, 16, 15, 13, 17а, 17, 18; ул. Энергетиков 7, 7а, 5, 9, 12, 8, 6, 6а, 4, 3, 3а, 2; ул. Комбинатский переулок 9, 7, 3, 5.