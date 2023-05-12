Аналитики «Альфа-Форекс»: давление на доллар поддерживает российский рубль

Согласно их оценкам, целевой уровень для доллара в течение недели будет находиться примерно в диапазоне 76—78 рублей по сравнению с текущим уровнем в 76 рублей. Курс евро в ближайшие недели может достигнуть «комфортного уровня» в 84 рубля.