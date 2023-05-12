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Published Сегодня, 15:59

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Аналитики «Альфа-Форекс»: давление на доллар поддерживает российский рубль

12 мая 2023, 15:59
Эксперты из аналитического отдела компании «Альфа-Форекс» представили свои прогнозы относительно курсов доллара и евро в ближайшей перспективе.

Согласно их оценкам, целевой уровень для доллара в течение недели будет находиться примерно в диапазоне 76—78 рублей по сравнению с текущим уровнем в 76 рублей. Курс евро в ближайшие недели может достигнуть «комфортного уровня» в 84 рубля.

Аналитики отметили, что несмотря на негативное внешнее воздействие, российский рубль получает поддержку от давления на американскую валюту и конвертации экспортной выручки российскими компаниями, сообщает RT.

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