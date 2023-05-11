Завяли за один день. Стало известно, почему убрали цветы у вечного огня в Омске

Омичи задались вопросом, почему же на следующее утро после Дня Победы нужно сразу убирать цветы с вечного огня. Автор поста в паблике «ЧП Омск» выразил свои эмоции, сказав, что ему больно и обидно. Многие пользователи в комментариях отметили, что так быстро лучше бы в городе убирали мусор.