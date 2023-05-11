Завяли за один день. Стало известно, почему убрали цветы у вечного огня в Омске

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Вчера утром, 10 мая, омичи заметили, что городские службы уже убирают цветы, возложенные к вечному огню на 9 Мая. Странную картину наблюдали гуляющие в парке Победы.
Омичи задались вопросом, почему же на следующее утро после Дня Победы нужно сразу убирать цветы с вечного огня. Автор поста в паблике «ЧП Омск» выразил свои эмоции, сказав, что ему больно и обидно. Многие пользователи в комментариях отметили, что так быстро лучше бы в городе убирали мусор.
Администрация Омска отреагировала на пост, сказав, что у вечного огня лежали жухлые цветы.
«С мемориала убрали увядшие цветы, которые из-за погодных условий потеряли свой эстетический вид. В месте возложения остались искусственные цветы и венки», — дали комментарий в пресс-службе.
Ответ мэрии не совсем устроил горожан. В комментариях они добавили, что гвоздики, тем более в прохладную погоду, не могут так быстро завянуть. Далее диалога между омичами и администрацией не последовало.