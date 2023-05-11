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Завяли за один день. Стало известно, почему убрали цветы у вечного огня в Омске

11 мая 2023, 03:22
Фото: Город55
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В мэрии Омска объяснили, почему цветы с мемориала после Дня Победы убрали так быстро

Омичи начали негодовать, когда увидели уборку гвоздик в парке Победы.

Вчера утром, 10 мая, омичи заметили, что городские службы уже убирают цветы, возложенные к вечному огню на 9 Мая. Странную картину наблюдали гуляющие в парке Победы.

Омичи задались вопросом, почему же на следующее утро после Дня Победы нужно сразу убирать цветы с вечного огня. Автор поста в паблике «ЧП Омск» выразил свои эмоции, сказав, что ему больно и обидно. Многие пользователи в комментариях отметили, что так быстро лучше бы в городе убирали мусор.

Фото: "ЧП Омск"

Администрация Омска отреагировала на пост, сказав, что у вечного огня лежали жухлые цветы.

«С мемориала убрали увядшие цветы, которые из-за погодных условий потеряли свой эстетический вид. В месте возложения остались искусственные цветы и венки», — дали комментарий в пресс-службе.

Ответ мэрии не совсем устроил горожан. В комментариях они добавили, что гвоздики, тем более в прохладную погоду, не могут так быстро завянуть. Далее диалога между омичами и администрацией не последовало.

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#Алина Ясинская#9 мая#Вечный огонь#Мемориал#Парк Победы#Общество#Город#Жалобы#Новости#Омск
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