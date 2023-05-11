Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
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Updated Сегодня, 09:36
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску Электромеханического завода к налоговой инспекции. Речь шла об оспаривании ряда решений налоговиков: по данным ФНС, АО «Электромеханический завод» еще в 2020 году завысило свои расходы по налогу на прибыль организаций и налоговых вычетов по НДС при совершении хозяйственных операций с рядом фирм — ООО «Основа», ООО «Горизонт», ООО ТД «Ирбис», ООО «ПТСК», ООО «Глассвиль». В общей сложности это были 37 млн рублей.
Истец напирал на то, что налоговая признала сам факт закупки заводом товаров у остальных фирм, фигурирующих к документе, называл «согласованность действий налогоплательщика и его контрагентов» недоказанной, обвинял налоговиков в ряде ошибок (в том числе «арифметических»).
Представители налоговой службы на это отвечали, что ошибки непринципиальны и что в деле есть более важные вещи.
— Совокупность собранных в ходе проверки доказательств в отношении контрагентов налогоплательщика позволяет отнести их к «техническим» компаниям, — заявил ответчик в суде. — Первичные оправдательные документы с учетом установленного «технического» характера контрагентов налогоплательщика составлены формально в целях получения налоговой выгоды.
Отметим, что уставной капитал одного из контрагентов, ООО «Основа», на 90,91% принадлежит самому обществу, в 2019 году исключенному из единого госреестра юридических лиц, а остальные 9% записаны на офшор с Сейшельских островов. При этом УК электромеханического завода на 99,83% принадлежит компании с похожим названием — «Основа-Холдинг».
УК другого контрагента, ООО «Горизонт», разделен в той же пропорции (90,91 и 9,09%) между самим ООО, исключенным из ЕГРЮЛ в 2019 году, и еще одним офшором с Сейшел. Остальные контрагенты, ТД «Ирбис», ООО «ПТСК» и ООО «Глассвиль», сейчас проходят процедуру ликвидации.
Суд учел аргументы представителей завода только отчасти. Налоговики, по мнению судьи, и правда собрали недостаточно доказательств, чтобы утверждать, будто завод старался получить «налоговую выгоду». В частности, они не смогли доказать, что гендиректор «Горизонта» Помогаев — «номинальный руководитель», хотя этот топ-менеджер не стал давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ. Соответственно суд признал недействительным решение налоговой, касающееся взаимоотношений электромеханического завода с «Горизонтом» и примерно 6 млн рублей.
В истории с «Основой» суд встал на сторону налоговой. Истец и его контрагент не смогли предоставить документы на перевозку груза (речь идет о цинке, брусе, поддонах и ящиках), в договоре между «Основой» и заводом свойства товара не уточняются, производитель — третье лицо, Челябинский цинковый завод, причем налоговики доказали, что электромехзавод именно у него покупал товар через посредников.
— Производитель цинка ПАО «ЧЦЗ» подтвердил, — говорится в судебных документах, — что готов был поставить ТМЦ (товарно-материальные ценности — Город55) Обществу, однако направленный в адрес АО «Омский ЭМЗ» договор не был подписан Обществом, взаимоотношения с производителем отсутствуют.
Относительно «Ирбиса» выяснилось, что эта фирма не ведет реальную финансово-хозяйственную деятельность. Она перечисляет деньги с назначением платежа «за металл» ряду компаний, многие из которых учреждены одним и тем же человеком, и многие к тому же сняты с налогового учета. Номинальные учредители и руководители «Ирбиса» реальную связь с этой фирмой на допросах не подтвердили.
— В ходе мероприятий налогового контроля, — говорится в судебном решении, — проведен допрос руководителя ООО «ТД Ирбис» (период с 03.04.2017 по 08.06.2017) и учредителя (период с 03.04.2017 и по настоящее время) Тяненковой О.А., которая сообщила, что ООО ТД «Ирбис» ей не известно, никакого отношения к данной организации не имеет, Игнатьева Н.Г. не знакома. В г. Москве за денежное вознаграждение стала руководителем организации ООО «Фобр». После подписания документы о регистрации были переданы неизвестным ей лицам. Более никакого отношения к организации она не имела.
Еще один директор «Ирбиса», Игнатьева, рассказала, что об «Ирбисе» слышала и действительно зарегистрировалась как его руководитель за разовое вознаграждение в 2 тысячи рублей (на тот момент она была буфетчицей в одной из московских больниц). Из всего этого суд сделал вывод, что ООО «Ирбис» никогда не работал по-настоящему.
В случае ПТСК суд заключил, что у электромеханического завода не было «деловой цели» для заключения договора, а заявленные объемы закупленной продукции нереально большие. Из заводских документов следует, что антикоррозийное покрытие закупалось у ПТСК при наличии больших запасов, а потом существенная часть этих материалов была списана, причем в один день — 31 декабря 2017 года.
Наконец, необходимость закупки заводом плоскопламенных горелок у ООО «Глассвиль» суд счел недоказанной: горелки на момент сделки у завода были, как их заменяли на новые, неясно, списание старых горелок осталось неподтвержденным.
— Из анализа движения денежных средств установлено, — говорится в судебном решении, — что поступившие от АО «Омский ЭМЗ» на расчетный счет ООО «Глассвиль» денежные средства перечислялись в адрес ИП Коваль Д. А. и ИП Коваль СВ. с назначением платежа «по договору процентного займа, НДС не облагается», «по договору за услуги, НДС не облагается», что может свидетельствовать о выводе денежных средств из легального оборота.
В итоге только по одному эпизоду было принято решение в пользу истца. Суд уменьшил сумму, которую электромеханический завод должен выплатить налоговой, примерно на 6 млн рублей. По всем остальным пунктам дело выиграли налоговики, и решение вступит в силу в течение месяца, если не будет оспорено.
Напомним: электромеханический завод является частью семейной бизнес-империи Антропенко. Игорь Антропенко возглавлял совет директоров этого предприятия, пока не стал депутатом Государственной думы и не передал все свои активы в доверительное управление жене. Бенефициаром «Основы-Холдинга» является отец депутата, Александр Антропенко.