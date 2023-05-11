Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей

Еще один директор «Ирбиса», Игнатьева, рассказала, что об «Ирбисе» слышала и действительно зарегистрировалась как его руководитель за разовое вознаграждение в 2 тысячи рублей (на тот момент она была буфетчицей в одной из московских больниц). Из всего этого суд сделал вывод, что ООО «Ирбис» никогда не работал по-настоящему.