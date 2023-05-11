Юрист рассказала, что можно строить на дачном участке без оформления

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
С 1 сентября 2023 года в России действует постановление № 703, которое позволяет строить на дачных участках некоторые вспомогательные постройки без согласования с органами власти: бани, сараи, колодцы, теплицы и другие типы хозпостроек. В этот список входят также объекты, предназначенные для удовлетворения нужд граждан, рассказала эксперт Общественной службе новостей.
Постройка может быть возведена в зависимости от того, какой вид разрешен для использования земельного участка. Жилые помещения, которые используются постоянно, не включены в это правило.
При возведении любых сооружений разрешено использование высоты до 20 метров. Если граждане хотят построить что-то более высокое и сложное, то им придется подавать уведомление о планируемом начале строительства. Однако, наличие свободы для строительства не значит, что можно игнорировать закон. Согласно статье 122 Гражданского кодекса, возведение незаконных построек может привести к ответственности, включая снос таких построек.
Большинство "дачных" конфликтов связаны со соседями и их жалобами на затенение или другие нарушения на участке. Поэтому юрист считает, что дружеские отношения с соседями могут предотвратить многие проблемы.