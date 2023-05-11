Юрист рассказала, что можно строить на дачном участке без оформления

При возведении любых сооружений разрешено использование высоты до 20 метров. Если граждане хотят построить что-то более высокое и сложное, то им придется подавать уведомление о планируемом начале строительства. Однако, наличие свободы для строительства не значит, что можно игнорировать закон. Согласно статье 122 Гражданского кодекса, возведение незаконных построек может привести к ответственности, включая снос таких построек.