Вымачивание в воде снижает количество нитратов в овощах и фруктах, говорит врач

Она отметила, что нитраты ускоряют рост растений и могут содержаться в удобрениях, что приводит к тому, что уровень нитратов в растениях может значительно превышать норму. Это в свою очередь может вызвать отравление организма. Наиболее уязвимы в отношении нитратов дети до двух лет, беременные и кормящие женщины, люди пожилого возраста и те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, пишет iz.ru.