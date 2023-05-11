Вымачивание в воде снижает количество нитратов в овощах и фруктах, говорит врач

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Она отметила, что нитраты ускоряют рост растений и могут содержаться в удобрениях, что приводит к тому, что уровень нитратов в растениях может значительно превышать норму. Это в свою очередь может вызвать отравление организма. Наиболее уязвимы в отношении нитратов дети до двух лет, беременные и кормящие женщины, люди пожилого возраста и те, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, пишет iz.ru.
Чтобы снизить содержание нитратов и пестицидов в ранних овощах и фруктах, Михайлова рекомендует мыть и вымачивать плоды перед закладкой на хранение в холодильник, срезать кожицу и место у плодоножки. Она отметила, что повышенное содержание нитратов чаще всего встречается в редиске, арбузах, дынях, свекле, кабачках, капусте и зелени.
Михайлова предупредила, что негативное воздействие на организм может оказать и пестициды, которые используются для борьбы с вредителями и внешними паразитами растений. Она советует выбирать овощи и фрукты с учетом их естественного созревания и внешнего вида.