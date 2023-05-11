Врач рассказал, что делать при укусе собаки

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Кожу вокруг поврежденного места следует смазать йодом, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на NEWS.RU. Это необходимо сделать потому, что укусившая человека собака может передавать вирус бешенства, который разрушает нервные стволы головного мозга.
Также врач указывает на важность использования марлевого тампона для закрытия раны без ее сдавливания при помощи бинта или пластыря. В случае укуса собакой следует обязательно показаться к врачу для получения дальнейшей помощи, независимо от того, была ли собака привита от бешенства или нет.