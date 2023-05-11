Врач рассказал, что делать при укусе собаки

Также врач указывает на важность использования марлевого тампона для закрытия раны без ее сдавливания при помощи бинта или пластыря. В случае укуса собакой следует обязательно показаться к врачу для получения дальнейшей помощи, независимо от того, была ли собака привита от бешенства или нет.