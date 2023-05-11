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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Врач рассказал, что делать при укусе собаки

11 мая 2023, 13:37
Хирург Александр Гоев рассказал, что нужно делать в случае укуса собаки. Он рекомендует промыть место укуса собаки раствором, имеющим дезинфицирующие свойства, а затем обработать рану перекисью водорода.

Кожу вокруг поврежденного места следует смазать йодом, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на NEWS.RU. Это необходимо сделать потому, что укусившая человека собака может передавать вирус бешенства, который разрушает нервные стволы головного мозга.

Также врач указывает на важность использования марлевого тампона для закрытия раны без ее сдавливания при помощи бинта или пластыря. В случае укуса собакой следует обязательно показаться к врачу для получения дальнейшей помощи, независимо от того, была ли собака привита от бешенства или нет.

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