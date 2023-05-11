Врач перечислил признаки хронической усталости

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Специалист объяснил, что недуг может характеризоваться нарушением ритма сердца, артериального давления и дыхания. Он отметил, что у подобных состояний могут быть другие диагнозы, включая депрессию. Об этом пишет Общественная служба новостей.
В России большинство врачей не признают данное заболевание, хотя оно входит в международную классификацию болезней, отметил Воробьев. Он порекомендовал в случае любых сомнений обращаться к специалистам.