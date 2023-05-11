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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Врач перечислил признаки хронической усталости

11 мая 2023, 18:24
Павел Воробьев, председатель Московского городского научного общества терапевтов, назвал признаки хронической усталости.

Специалист объяснил, что недуг может характеризоваться нарушением ритма сердца, артериального давления и дыхания. Он отметил, что у подобных состояний могут быть другие диагнозы, включая депрессию. Об этом пишет Общественная служба новостей.

В России большинство врачей не признают данное заболевание, хотя оно входит в международную классификацию болезней, отметил Воробьев. Он порекомендовал в случае любых сомнений обращаться к специалистам.

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