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В реке на севере Омской области нашли тело пенсионера, пропавшего в День Победы

11 мая 2023, 08:14
Фото: 1MI
Заявление о пропаже поступило в силовые структуры 9 мая
Причина смерти мужчины, как и обстоятельства его пропажи, пока не установлены.

В Знаменском районе Омской области следователи инициировали проверку из-за гибели 66-летнего пенсионера, тело которого нашли в реке Шиш.

«В среду, 10 мая, около 09:50 поступило сообщение, что в реке Шиш было найдено тело мужчины. Погибшим оказался житель поселка Усть-Шиш», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Как выяснилось, 9 мая в силовые структуры поступило заявление от родственников погибшего — мужчина ушел из дома и пропал.

На данный момент эксперты сделали предварительный вывод, что никаких следов насилия или криминала на теле не обнаружено. Труп направили в морг, чтобы выяснить причины смерти мужчины.

Между тем, сейчас следователи и оперативники разбираются во всех обстоятельствах пропажи пенсионера, в частности, выясняют, как он оказался в реке.

Напомним, что в этот же день в селе Максимовка Шербакульского района в котловане выловили тело 72-летнего мужчины.

В Омской области в котловане выловили труп 72-летнего пенсионера
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