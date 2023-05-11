В реке на севере Омской области нашли тело пенсионера, пропавшего в День Победы

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
В Знаменском районе Омской области следователи инициировали проверку из-за гибели 66-летнего пенсионера, тело которого нашли в реке Шиш.
«В среду, 10 мая, около 09:50 поступило сообщение, что в реке Шиш было найдено тело мужчины. Погибшим оказался житель поселка Усть-Шиш», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Как выяснилось, 9 мая в силовые структуры поступило заявление от родственников погибшего — мужчина ушел из дома и пропал.
На данный момент эксперты сделали предварительный вывод, что никаких следов насилия или криминала на теле не обнаружено. Труп направили в морг, чтобы выяснить причины смерти мужчины.
Между тем, сейчас следователи и оперативники разбираются во всех обстоятельствах пропажи пенсионера, в частности, выясняют, как он оказался в реке.
Напомним, что в этот же день в селе Максимовка Шербакульского района в котловане выловили тело 72-летнего мужчины.