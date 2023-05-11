В Омской области в котловане выловили труп 72-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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В Шербакульском районе Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 72-летнего пенсионера, тело которого выловили в котловане в селе Максимовка.
«В среду, 10 мая, около 10:40 в котловане, который расположен в селе, местные жители заметили труп мужчины. К настоящему моменту тело уже извлечено из воды», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Личность погибшего установили сразу. Им оказался житель Максимовки, который жил в доме, расположенном буквально в 200 метрах от места происшествия. По предварительному заключению экспертов, смерть мужчины не была криминальной - никаких следов насилия на его теле не обнаружено.
Сейчас следователи разбираются, как пенсионер оказался в воде: рыбачил или просто решил искупаться. Что же касается причин смерти, то их будут выяснять в морге по результатам вскрытия.
По факту этого инцидента проводится проверка.