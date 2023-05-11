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В Омской области в котловане выловили труп 72-летнего пенсионера

11 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
Тело пенсионера выловили в котловане
Мужчина погиб буквально в 200 метрах от собственного дома.

В Шербакульском районе Омской области силовики разбираются во всех обстоятельствах гибели 72-летнего пенсионера, тело которого выловили в котловане в селе Максимовка.

«В среду, 10 мая, около 10:40  в котловане, который расположен в селе, местные жители заметили труп мужчины. К настоящему моменту тело уже извлечено из воды», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Личность погибшего установили сразу. Им оказался житель Максимовки, который жил в доме, расположенном буквально в 200 метрах от места происшествия. По предварительному заключению экспертов, смерть мужчины не была криминальной - никаких следов насилия на его теле не обнаружено.

Сейчас следователи разбираются, как пенсионер оказался в воде: рыбачил или просто решил искупаться.  Что же касается причин смерти, то их будут выяснять в морге по результатам вскрытия.

По факту этого инцидента проводится проверка.

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