В Омской области в 2022 году умерло 75 младенцев

В региональном минздраве поделились данными по детской смертности в 2022 году. Как следует из доклада о состоянии здоровья населения, в первый год жизни в регионе умерли 75 детей: 42 ребенка из Омска и 33 — из районов Омской области. В 2021-м подобных случаев было меньше — 67.