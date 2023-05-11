В Омской области в 2022 году умерло 75 младенцев

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
В региональном минздраве поделились данными по детской смертности в 2022 году. Как следует из доклада о состоянии здоровья населения, в первый год жизни в регионе умерли 75 детей: 42 ребенка из Омска и 33 — из районов Омской области. В 2021-м подобных случаев было меньше — 67.
Снизилось число детей, которые умерли в акушерских стационарах первого типа, с 4 до 3 детей. Но больше стало детей, умерших в перинатальных центрах — 27 случаев. Еще 12 детей умерло в отделениях второго этапа, 18 — в круглосуточных стационарах, в том числе 16 — в медорганизациях третьего уровня.
Известно, что 18 детей (это 24% от всех умерших в первый год жизни) умерли на дому. Из них 11 случаев приходится на Омск. Причины младенческой смертности в 2022 году не изменились по сравнению с прошлыми периодами:
В возрасте от 0 до 4 лет в Омской области умерло 97 детей (меньше на 2 по сравнению с 2021 годом), от 0 до 17 лет — 160 случаев (меньше на 15 по сравнению с 2021 годом).
Сообщается, что в прошлом году 56 детей умерли от внешних причин, к которым относят пожары, ДТП, падения с высоты, суициды и утопления.