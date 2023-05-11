В Омской области в 2022 году 325 женщин стали мамами после ЭКО

ВИЧ-инфицированные матери в 2022 году родили 218 детей, для сравнения в 2021-м таковых было 235. Число родов у ВИЧ-инфицированных в прошлом году оставалось на прежнем уровне и составляло 1,4% от общего число родов в Омской области.