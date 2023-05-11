В Омской области в 2022 году 325 женщин стали мамами после ЭКО

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В Омской области в прошлом году через процедуру ЭКО прошли 1000 женщин. Треть процедур искусственного оплодотворения, как следует из доклада регионального минздрава по итогам работы за 2022 год, увенчалась успехом.
Мамами с помощью такого способа за счет средств ОМС смогли стать 325 жительниц Омской области, у них родилось 363 ребенка. В 2021-м забеременевших с помощью ЭКО было меньше — 293 женщины, у которых родился 341 ребенок.
В 2022 году стало больше медорганизаций, в которых лечат бесплодие. Теперь к ним относятся Городской клинический перинатальный центр, Омский центр репродуктивной медицины, «Евромед», «Альфа-ЭмБио» и «Центр ЭКО».
В целом же жительницы Омской области в 2022 году стали меньше рожать. По сравнению с 2021 годом общее количество родов снизилось на 1271 и составило 16004.
«В настоящее время на территории Омской области наблюдается общая для РФ тенденция к сокращению числа рождений, связанная с вступлением в фертильный возраст женщин, рожденных в 1990-е годы, и характеризующая таким явлением, как „демографическая яма“. В период с 1990 года по 2001 год произошло снижение числа родившихся девочек с 15 528 до 8 797 человек», — говорится в докладе минздрава.
ВИЧ-инфицированные матери в 2022 году родили 218 детей, для сравнения в 2021-м таковых было 235. Число родов у ВИЧ-инфицированных в прошлом году оставалось на прежнем уровне и составляло 1,4% от общего число родов в Омской области.