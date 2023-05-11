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В омском парке «Зеленый остров» случилась перестрелка с пострадавшим

11 мая 2023, 02:44
Фото: Город55
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В этот момент там гуляли родители с детьми.

Инцидент произошел вчера, 10 мая. Как пишут очевидцы, конфликт двух мужчин перерос в перестрелку. Один из них оказался ранен. Информация появилась в паблике «Инцидент Омск».

«В парке „Зеленый остров“ была пальба, двое мужчин нерусской внешности стреляли друг в друга, один получил ранения. Представители парка „Вокруг Света“ оказали первую помощь. Раненого увезли в больницу», — рассказал автор поста.
Фото: "Инцидент Омск"

По фотографиям похоже, что все случилось рядом с заведением общепита «Этно Парк Ферма». В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что на «Зеленом острове» случился конфликт, но информацию о перестрелке пока не комментировали.

Ранее Город55 писал о ночной перестрелке на улице Нейбута. Рядом с «Горбатым» мостом выяснили отношения взрослый мужчина и подросток, приехавший к обидчику вместе с компанией.

У омской прокуратуры возникли вопросы к подростку, пострадавшему в ночной перестрелке
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#Перестрелка#Парк вокруг света#Алина Ясинская#Зеленый остров#Полиция#Происшествия#Дети#Бизнес-новости#Новости#Омск
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