Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
Modified Сегодня, 02:46
Updated Сегодня, 02:46
Инцидент произошел вчера, 10 мая. Как пишут очевидцы, конфликт двух мужчин перерос в перестрелку. Один из них оказался ранен. Информация появилась в паблике «Инцидент Омск».
«В парке „Зеленый остров“ была пальба, двое мужчин нерусской внешности стреляли друг в друга, один получил ранения. Представители парка „Вокруг Света“ оказали первую помощь. Раненого увезли в больницу», — рассказал автор поста.
По фотографиям похоже, что все случилось рядом с заведением общепита «Этно Парк Ферма». В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что на «Зеленом острове» случился конфликт, но информацию о перестрелке пока не комментировали.
Ранее Город55 писал о ночной перестрелке на улице Нейбута. Рядом с «Горбатым» мостом выяснили отношения взрослый мужчина и подросток, приехавший к обидчику вместе с компанией.