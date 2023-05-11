В Омске обвиняемые в крупном пожаре в Новоалександровке предстанут перед судом

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В прошлогоднем пожаре в поселке Новоалександровка обвиняют начальника котельного цеха ТГК №11 Евгения Масленникова и мастера фирмы «Промтек» Виталия Крючкова. Их уголовное дело (ч.2 ст. 216 УК РФ) уже передали в Советский районный суд.
Напомним, что крупный пожар случился в Новоалександровке в мае 2022 года, когда на территории региона действовал особый противопожарный режим. Мастер «Промтек» Крючков резал в один из тех дней металлическую трубу газовой горелкой. Делал он это на объекте, который стоял совсем рядом с жилыми домами и постройками.
По версии следствия, из-за этого по улице Новоалександровская (г. Омск) быстро разошелся огонь. Дорогу стихии открыла сухая трава. Ее надо было убрать во избежание пожаров, однако начальник котельной ТГК № 11 Масленников не организовал данную работу.
В тот день огонь уничтожил не меньше 25 жилых домов. По итогу 37 человек остались без крова. Кроме того, в пожаре погиб 65-летний мужчина. Его тело нашли при тушении в одном из домов.
Общий ущерб, нанесенный жителям поселка, составляет больше 101 млн рублей. Фигуранты дела вину не признали, но ТГК-11 добровольно возместила ущерб на сумму 50 млн рублей.
Ранее стало известно, что Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска. После страшного майского пожара в 2022 году чиновника сначала отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. В августе того же года Лупинос был отстранен от должности, однако недавно появилась информация о его возвращении в кресло градоначальника.