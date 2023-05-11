В Омске обвиняемые в крупном пожаре в Новоалександровке предстанут перед судом

Ранее стало известно, что Виктор Лупинос вернулся на пост мэра Называевска. После страшного майского пожара в 2022 году чиновника сначала отправили в СИЗО, а позже перевели под домашний арест. В августе того же года Лупинос был отстранен от должности, однако недавно появилась информация о его возвращении в кресло градоначальника.