В Омске на улице Лукашевича двойную сплошную заменили на разделительную полосу

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
На улице Лукашевича в Омске поменяли дорожную разметку. Вместо двойной сплошной там теперь разделительная полоса. Нововведения коснулись участка от моста имени 60-летия ВЛКСМ до остановки «Заречная».
«В условиях плотного и непрерывного движения принятые изменения позволят исключить конфликтные ситуации встречных транспортных потоков на данном участке», — рассказали в департаменте транспорта мэрии Омска.
Напомним, что с 8 мая на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева изменилась схема движения транспорта. Нововведения позволят снизить аварийность на участке.