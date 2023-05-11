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В Омске на улице Лукашевича двойную сплошную заменили на разделительную полосу

11 мая 2023, 11:05
Фото: Google карты
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В дептрансе сообщили, что это позволит исключить конфликтные ситуации встречных транспортных потоков

На улице Лукашевича в Омске поменяли дорожную разметку. Вместо двойной сплошной там теперь разделительная полоса. Нововведения коснулись участка от моста имени 60-летия ВЛКСМ до остановки «Заречная».

«В условиях плотного и непрерывного движения принятые изменения позволят исключить конфликтные ситуации встречных транспортных потоков на данном участке», — рассказали в департаменте транспорта мэрии Омска.

Напомним, что с 8 мая на пересечении улиц 10 лет Октября и Куйбышева изменилась схема движения транспорта. Нововведения позволят снизить аварийность на участке.

В Омске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Куйбышева изменилась схема движения
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#Евгений Игишев#ПДД#Разметка#Дорожная разметка#Схема движения#Город#Дороги#Омск#Омская область
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