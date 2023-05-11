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В Омске на Левобережье легковушка вылетела на обочину и снесла столб

11 мая 2023, 06:06
Фото: Город55
Авария произошла рядом с остановкой Проспект Комарова
Опора дорожного знака упала на женщину, стоявшую на тротуаре. Ее отвезли в больницу.

Сегодня утром, 11 мая, ну улице Лукашевича легковой автомобиль вылетел на обочину и снес столб, сообщили в пресс-службе омской полиции. Пострадала женщина, стоявшая на тротуаре. Сообщение о ДТП поступило в 08:45.

Выяснилось, что 25-летний водитель Toyota не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение и опору дорожного знака. Столб упал на женщину, стоявшую рядом. В результате, 50-летнюю пострадавшую отвезли в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Видео: УМВД России по Омской области

Ранее Город55 сообщал, что под Омском рядом с поселком Чернолученский произошло смертельное ДТП. Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. Пассажирка легковой машины скончалась на месте происшествия.

Смертельное ДТП. Под Омском легковушка вылетела на встречку и врезалась в автобус
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В центре Омска легковушка влетела в столб и перевернулась
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#ДТП#Авария#Госавтоинспекция#Полиция#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Видео
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