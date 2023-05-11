В Омске на Левобережье легковушка вылетела на обочину и снесла столб

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Сегодня утром, 11 мая, ну улице Лукашевича легковой автомобиль вылетел на обочину и снес столб, сообщили в пресс-службе омской полиции. Пострадала женщина, стоявшая на тротуаре. Сообщение о ДТП поступило в 08:45.
Выяснилось, что 25-летний водитель Toyota не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение и опору дорожного знака. Столб упал на женщину, стоявшую рядом. В результате, 50-летнюю пострадавшую отвезли в больницу.
Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее Город55 сообщал, что под Омском рядом с поселком Чернолученский произошло смертельное ДТП. Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. Пассажирка легковой машины скончалась на месте происшествия.