В ОАЭ состоялась очередная сессия ПМЭФ-2023

По словам директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, в нынешнем году ОАЭ примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Ее представителей ждет довольно насыщенная деловая программа, в ходе которой они представят свое государство на крупнейшей международной площадке. На эти несколько дней ОАЭ обогатят деловую и культурную жизнь Санкт-Петербурга.