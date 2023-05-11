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В ОАЭ состоялась очередная сессия ПМЭФ-2023

11 мая 2023, 17:03
Фото: roscongress.org
В столице ОАЭ в рамках крупнейшего инвестиционного форума AIM Congress 2023 состоялась третья выездная сессия Петербургского международного экономического форума — 2023

Основной темой мероприятия стала: «Россия — Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей». В ходе сессии обсуждалась роль туристического потока между странами, который уже давно дополнился финансовыми потоками, бизнес-миссиями, научными и образовательными обменами, кросс-культурными проектами. Об этом пишет tass.ru.

В ходе выступления министр экономического развития России Максим Решетников обозначил, что Россия была и остается надежным партнером ОАЭ, открытой экономикой.

«Трансформация международного сотрудничества — одна из приоритетных задач в условиях санкций. Развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки — один из приоритетов внешнеэкономической политики нашей страны», — сказал министр.

По словам директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, в нынешнем году ОАЭ примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Ее представителей ждет довольно насыщенная деловая программа, в ходе которой они представят свое государство на крупнейшей международной площадке. На эти несколько дней ОАЭ обогатят деловую и культурную жизнь Санкт-Петербурга.

Также в оргкомитете ПМЭФ отметили, что возможности этой площадки позволят максимально раскрыть не только потенциал ОАЭ как ключевого стратегического хаба, но и дают дополнительный толчок для развития двусторонних отношений между странами.

Помимо организации сессии Фонд Росконгресс в ОАЭ скоординировал совместно с университетом «Синергия» полноценную бизнес-миссию.

В 2023 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня на территории КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Информационный партнер ПМЭФ-2023 — медиахолдинг 1MI.

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