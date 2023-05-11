В ОАЭ состоялась очередная сессия ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Основной темой мероприятия стала: «Россия — Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей». В ходе сессии обсуждалась роль туристического потока между странами, который уже давно дополнился финансовыми потоками, бизнес-миссиями, научными и образовательными обменами, кросс-культурными проектами. Об этом пишет tass.ru.
В ходе выступления министр экономического развития России Максим Решетников обозначил, что Россия была и остается надежным партнером ОАЭ, открытой экономикой.
«Трансформация международного сотрудничества — одна из приоритетных задач в условиях санкций. Развитие многопланового взаимовыгодного сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки — один из приоритетов внешнеэкономической политики нашей страны», — сказал министр.
По словам директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева, в нынешнем году ОАЭ примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Ее представителей ждет довольно насыщенная деловая программа, в ходе которой они представят свое государство на крупнейшей международной площадке. На эти несколько дней ОАЭ обогатят деловую и культурную жизнь Санкт-Петербурга.
Также в оргкомитете ПМЭФ отметили, что возможности этой площадки позволят максимально раскрыть не только потенциал ОАЭ как ключевого стратегического хаба, но и дают дополнительный толчок для развития двусторонних отношений между странами.
Помимо организации сессии Фонд Росконгресс в ОАЭ скоординировал совместно с университетом «Синергия» полноценную бизнес-миссию.
В 2023 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня на территории КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
Информационный партнер ПМЭФ-2023 — медиахолдинг 1MI.