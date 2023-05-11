На границе с Казахстаном омских туристов начнут пропускать в Боровое без очереди

Отметим, что именно огромные очереди на границе омрачали туристам отдых. Однако в этом году благодаря «зеленому коридору» пройти пограничный контроль можно всего за полчаса. Для этого турагентства заранее пришлют пограничникам информацию об автобусах, количестве туристов и времени прибытия к границе.