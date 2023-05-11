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На границе с Казахстаном омских туристов начнут пропускать в Боровое без очереди

11 мая 2023, 13:20
Фото: Город55
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В этом году благодаря «зеленому коридору» пройти пограничный контроль можно всего за полчаса.

Компания «Росскурорт» сообщает, что туристические автобусы, следующие из Омска в Боровое и обратно, получили приоритетное право проезда через границу с Казахстаном.

Отметим, что именно огромные очереди на границе омрачали туристам отдых. Однако в этом году благодаря «зеленому коридору» пройти пограничный контроль можно всего за полчаса. Для этого турагентства заранее пришлют пограничникам информацию об автобусах, количестве туристов и времени прибытия к границе.

Турагентства уверены, что этим летом поток туристов значительно увеличится. К тому же в 2022 году в Боровом открылся резорт-отель «Алтын Кун», который построили при поддержке правительства Казахстана.

«Турист, который едет в Боровое, не готов платить за отдых большие деньги. Была задача предоставить в ожидаемом ценовом интервале резорт-отель достойного уровня. Сегодня новый отель готов принимать 500 гостей одновременно, в дальнейшем номерной фонд будет увеличен», — рассказали в «Росскурорте».

Доехать в туристическом автобусе Омск — Боровое — Омск, включая багаж, стоит 3,5 тысячи рублей. А проживание в новом резорт-отеле обойдется от 1,3 тысячи рублей за сутки. Кстати, в эту сумму входит завтрак.

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#Ксения Карагодина#Отдых#Летний отдых 2023#Турист#Граница#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия#Казахстан
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