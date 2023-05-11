На границе с Казахстаном омских туристов начнут пропускать в Боровое без очереди

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Компания «Росскурорт» сообщает, что туристические автобусы, следующие из Омска в Боровое и обратно, получили приоритетное право проезда через границу с Казахстаном.
Отметим, что именно огромные очереди на границе омрачали туристам отдых. Однако в этом году благодаря «зеленому коридору» пройти пограничный контроль можно всего за полчаса. Для этого турагентства заранее пришлют пограничникам информацию об автобусах, количестве туристов и времени прибытия к границе.
Турагентства уверены, что этим летом поток туристов значительно увеличится. К тому же в 2022 году в Боровом открылся резорт-отель «Алтын Кун», который построили при поддержке правительства Казахстана.
«Турист, который едет в Боровое, не готов платить за отдых большие деньги. Была задача предоставить в ожидаемом ценовом интервале резорт-отель достойного уровня. Сегодня новый отель готов принимать 500 гостей одновременно, в дальнейшем номерной фонд будет увеличен», — рассказали в «Росскурорте».
Доехать в туристическом автобусе Омск — Боровое — Омск, включая багаж, стоит 3,5 тысячи рублей. А проживание в новом резорт-отеле обойдется от 1,3 тысячи рублей за сутки. Кстати, в эту сумму входит завтрак.