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Published Сегодня, 09:03

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Треть омичей признались, что не поедут в отпуск в 2023 году

11 мая 2023, 09:03
Фото: Город55
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За недельный отпуск мечты омичи готовы заплатить 160 тысяч рублей.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос и выяснил, что за недельный отпуск мечты омичи готовы заплатить 160 тысяч рублей. Однако 35% опрошенных вовсе не имеют денег на отпуск.

Согласно опросу, максимальная сумма на недельный отпуск на 1 человека — 35 тысяч рублей. А в прошлом году омичам требовалось 37 тысяч рулей. Кроме того, чем старше респонденты, тем меньше средств им требуется на отдых. И оказалось, что идеальный отпуск у мужчин требует больших затрат, нежели у женщин.

Также отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода. Опрос показал, что больше всех готовы тратить на отпуск жители Москвы — 55 тысяч рублей (средний расчет на 1 человека на неделю отдыха). Второе место у жителей Красноярска — 50 тысяч рублей, а третье место заняли жители Екатеринбурга — 48 тысяч рублей.

Отметим, что за год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска.

Отдых превыше всего. Большинство омичей готовы влезть в кредит ради отпуска
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#Ксения Карагодина#Отпуск#Деньги#Летний отдых 2023#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Россия
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