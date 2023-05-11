Треть омичей признались, что не поедут в отпуск в 2023 году

Согласно опросу, максимальная сумма на недельный отпуск на 1 человека — 35 тысяч рублей. А в прошлом году омичам требовалось 37 тысяч рулей. Кроме того, чем старше респонденты, тем меньше средств им требуется на отдых. И оказалось, что идеальный отпуск у мужчин требует больших затрат, нежели у женщин.