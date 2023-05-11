Треть омичей признались, что не поедут в отпуск в 2023 году

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос и выяснил, что за недельный отпуск мечты омичи готовы заплатить 160 тысяч рублей. Однако 35% опрошенных вовсе не имеют денег на отпуск.
Согласно опросу, максимальная сумма на недельный отпуск на 1 человека — 35 тысяч рублей. А в прошлом году омичам требовалось 37 тысяч рулей. Кроме того, чем старше респонденты, тем меньше средств им требуется на отдых. И оказалось, что идеальный отпуск у мужчин требует больших затрат, нежели у женщин.
Также отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода. Опрос показал, что больше всех готовы тратить на отпуск жители Москвы — 55 тысяч рублей (средний расчет на 1 человека на неделю отдыха). Второе место у жителей Красноярска — 50 тысяч рублей, а третье место заняли жители Екатеринбурга — 48 тысяч рублей.
Отметим, что за год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска.