Терапевт рассказала, на кого может влиять перемена погоды

Врач-терапевт Олеся Савельева объяснила, что резкая смена погоды может негативно повлиять на людей с хроническими заболеваниями, такими, как сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет.