Терапевт рассказала, на кого может влиять перемена погоды

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Об этом пишет Общественая служба новостей со ссылкой на РИАМО.
Врач подчеркнула, что у этих людей может возникнуть обострение заболеваний. Чтобы предотвратить негативные последствия, важно контролировать цифры артериального давления, уровень глюкозы в крови и пить достаточное количество воды.
Люди без хронических заболеваний не должны испытывать отрицательных эффектов от изменения погоды, резюмировала терапевт.