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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Терапевт рассказала, на кого может влиять перемена погоды

11 мая 2023, 13:59
Врач-терапевт Олеся Савельева объяснила, что резкая смена погоды может негативно повлиять на людей с хроническими заболеваниями, такими, как сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и диабет.

Об этом пишет Общественая служба новостей со ссылкой на РИАМО.

Врач подчеркнула, что у этих людей может возникнуть обострение заболеваний. Чтобы предотвратить негативные последствия, важно контролировать цифры артериального давления, уровень глюкозы в крови и пить достаточное количество воды.

Люди без хронических заболеваний не должны испытывать отрицательных эффектов от изменения погоды, резюмировала терапевт.

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