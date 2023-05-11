Стоимость чистых активов «Омскоблводопровода» внезапно уменьшилась в 10 раз

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В акционерном обществе «Омскоблводопровод» произошли масштабные перемены. Стоимость чистых активов, еще 25 апреля составлявшая 33,4 млрд рублей, по данным на 4 мая уменьшилась до 3,3 млрд, то есть в 10 раз. С чем связаны эти изменения, пока неясно.
Отметим, что у «Омскоблводопровода» только один акционер — Омская область. Работа предприятия убыточна, износ эксплуатируемых им водопроводных сетей превышает 70%, а утвержденная обществом стратегия на 2022–2030 годы не предусматривает получение прибыли даже в довольно отдаленной перспективе.
Интересно, что гендиректор АО Дмитрий Кремер не так давно называл основной причиной прошлогодних убытков переоценку имущества предприятия.