Стоимость чистых активов «Омскоблводопровода» внезапно уменьшилась в 10 раз

В акционерном обществе «Омскоблводопровод» произошли масштабные перемены. Стоимость чистых активов, еще 25 апреля составлявшая 33,4 млрд рублей, по данным на 4 мая уменьшилась до 3,3 млрд, то есть в 10 раз. С чем связаны эти изменения, пока неясно.