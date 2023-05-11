Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Изображение материала

Стоимость чистых активов «Омскоблводопровода» внезапно уменьшилась в 10 раз

11 мая 2023, 12:43
Фото: 1MI
иллюстрация
Акционерное общество на 100% принадлежит правительству Омской области.

В акционерном обществе «Омскоблводопровод» произошли масштабные перемены. Стоимость чистых активов, еще 25 апреля составлявшая 33,4 млрд рублей, по данным на 4 мая уменьшилась до 3,3 млрд, то есть в 10 раз. С чем связаны эти изменения, пока неясно.

Отметим, что у «Омскоблводопровода» только один акционер — Омская область. Работа предприятия убыточна, износ эксплуатируемых им водопроводных сетей превышает 70%, а утвержденная обществом стратегия на 2022–2030 годы не предусматривает получение прибыли даже в довольно отдаленной перспективе.

Интересно, что гендиректор АО Дмитрий Кремер не так давно называл основной причиной прошлогодних убытков переоценку имущества предприятия.

 

Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омскоблводопровод#Бизнес#Новости
Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Сегодня, 09:34
Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей
Сегодня, 06:37
В Омске рассказали о судьбе затопленного дома, на который обратил внимание следком
Сегодня, 09:48
В Омске будут судить инженера «МЕГИ» за принятый подкуп на 17 миллионов
Сегодня, 03:56
Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
Сегодня, 06:57
Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
Сегодня, 06:47