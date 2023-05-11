Стало известно, когда восстановят скамейки в омском скейт-парке на Бударина

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В пресс-центре администрации Омска сообщают, что вандалов, которые сломали скамейки на территории скейт-парка на улице Бударина уже разыскивают.
Оказалось, что на территории скейт-парка круглосуточно идет видеонаблюдение. Сейчас представители БУ Омска «Спортивный город» уже написали заявление в полицию.
«БУ Омска „Спортивный город“ будут выполнены работы по ремонту. Призываем беречь и сохранять имущество скейт-парка», — прокомментировали в мэрии Омска.
Напомним, что инцидент случился сегодня, 11 мая. Фото с разгромленными лавочками опубликовали в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». Отметим, что комплекс открыли в августе 2022 года.