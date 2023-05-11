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Стало известно, когда восстановят скамейки в омском скейт-парке на Бударина

11 мая 2023, 10:24
Фото: Андрей Андрейкин / 100 необычных мест Омска и Омской области
Представители БУ Омска «Спортивный город» обратились в полицию.

В пресс-центре администрации Омска сообщают, что вандалов, которые сломали скамейки на территории скейт-парка на улице Бударина уже разыскивают.

Оказалось, что на территории скейт-парка круглосуточно идет видеонаблюдение. Сейчас представители БУ Омска «Спортивный город» уже написали заявление в полицию.

«БУ Омска „Спортивный город“ будут выполнены работы по ремонту. Призываем беречь и сохранять имущество скейт-парка», — прокомментировали в мэрии Омска.

Напомним, что инцидент случился сегодня, 11 мая. Фото с разгромленными лавочками опубликовали в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области». Отметим, что комплекс открыли в августе 2022 года.

Не прошло и года. В центре Омска сломали скамейки в скейт-парке на Бударина
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#Ксения Карагодина#Вандалы#Скейт-парк#Восстановление#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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