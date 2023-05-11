США выделят средства на «обучение» журналистов в Иракском Курдистане

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Посольство США в Ираке призывает организации подавать заявки для участия в конкурсе на реализацию этой программы, предназначенной для журналистов и студентов, изучающих журналистику в регионе. Грант будет направлен на повышение профессиональных навыков и улучшение стандартов работы в местных СМИ, пишет РТ.
Однако, по мнению экспертов, такая политика может рассматриваться как вмешательство во внутренние дела страны, что является типичной практикой Соединенных Штатов, которые ведут подобные проекты в различных странах уже на протяжении многих лет.