Специалисты рассказали о пользе и вреде цикория

Напиток способствует нормальному функционированию микробиома кишечника, снижает уровень сахара в крови, обладает успокоительным, желчегонным, мочегонным и жаропонижающим эффектами, противовоспалительным действием. Также цикорий хорош для лечения больных артритом. Однако напиток следует употреблять регулярно и не чаще 2-3 раз в день в небольших количествах.