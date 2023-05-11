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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

Специалисты рассказали о пользе и вреде цикория

11 мая 2023, 18:20
Напиток из корня цикория является полезной альтернативой кофе, содержит цинк, кальций, магний, калий и витамины А, В, Е, К и С. Однако есть группы людей, которым цикорий может навредить.

Напиток способствует нормальному функционированию микробиома кишечника, снижает уровень сахара в крови, обладает успокоительным, желчегонным, мочегонным и жаропонижающим эффектами, противовоспалительным действием. Также цикорий хорош для лечения больных артритом. Однако напиток следует употреблять регулярно и не чаще 2-3 раз в день в небольших количествах.

Людям с заболеваниями почек, слабыми сосудистыми стенками, варикозным расширением вен, заболеваниями печени и камнями в желчном пузыре пить цикорий не рекомендуется.

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