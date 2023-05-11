Специалисты рассказали о пользе и вреде цикория

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Об этом пишет Общественная служба новостей.
Напиток способствует нормальному функционированию микробиома кишечника, снижает уровень сахара в крови, обладает успокоительным, желчегонным, мочегонным и жаропонижающим эффектами, противовоспалительным действием. Также цикорий хорош для лечения больных артритом. Однако напиток следует употреблять регулярно и не чаще 2-3 раз в день в небольших количествах.
Людям с заболеваниями почек, слабыми сосудистыми стенками, варикозным расширением вен, заболеваниями печени и камнями в желчном пузыре пить цикорий не рекомендуется.