Штормовое предупреждение, программа «Ночи музеев» и отпуск мечты. Омск сегодня

В субботу, 20 мая, с 6 часов вечера и до полуночи в Омске пройдет акция «Ночь музеев». Для омичей подготовили световое шоу под диджей-сет на улице Музейной, программу с секс-просветом в городском музее «Искусство Омска». Кроме того, цирк проведет экскурсии и расскажет о своих тайнах. Также до двух часов ночи омичи смогут прокатиться на колесе обозрения в парке «Вокруг света». Билеты можно купить на официальных сайтах или на входе в музеи-участники в день акции. Отметим, что в этом году акция носит название «Ночь впечатлений».