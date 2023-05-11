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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

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Штормовое предупреждение, программа «Ночи музеев» и отпуск мечты. Омск сегодня

11 мая 2023, 14:03
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омскую область придут заморозки до -6 и дожди

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщили, что жаркая погода в Омской области сменится на существенное похолодание. Температура воздуха составит -6 градусов. Кроме того, в регионе объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Синоптики зафиксировали «вторжение» арктического воздуха в регион еще в преддверии 9 мая. Однако тогда изменение погодных условий ощутили только жители северных районов. А теперь холодные потоки коснулись всех населенных пунктов.
Вместе с тем вероятность пожаров все не уменьшается. Еще со вчерашнего дня пятый класс горимости возможен в Одесском, Называевске, Любимовке и Полтавке.

 

Холод, дожди и штормовое предупреждение. Погода в Омской области сильно изменится
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Новость №2. Омичам представили программу «Ночи музеев»

В субботу, 20 мая, с 6 часов вечера и до полуночи в Омске пройдет акция «Ночь музеев». Для омичей подготовили световое шоу под диджей-сет на улице Музейной, программу с секс-просветом в городском музее «Искусство Омска». Кроме того, цирк проведет экскурсии и расскажет о своих тайнах. Также до двух часов ночи омичи смогут прокатиться на колесе обозрения в парке «Вокруг света». Билеты можно купить на официальных сайтах или на входе в музеи-участники в день акции. Отметим, что в этом году акция носит название «Ночь впечатлений».

Световое шоу, секс-просвет и тайны цирка. Омичей приглашают на «Ночь музеев»
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Новость №3. 35% омичей признались, что не поедут в отпуск в этом году

SuperJob провел опрос и выяснил, что за недельный отпуск мечты омичи готовы заплатить 160 тысяч рублей. Однако 35% горожан вовсе не имеют денег на отпуск. Согласно опросу, омичам требуется 35 тысяч рублей на недельный отпуск (на 1 человека). Также выяснилось, что чем старше респонденты, тем меньше денег на отпуск им нужно. Кроме того, идеальный отпуск для мужчин оказался затратнее, нежели для женщин. Опрос показал, что за год среднестатистический отпускной бюджет вырос во всех мегаполисах, кроме Нижнего Новгорода и Омска.

Треть омичей признались, что не поедут в отпуск в 2023 году
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Итоги дня#Новости#Омск#Омская область
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