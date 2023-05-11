Сбер провел экологическую акцию «День Иртыша»

В субботнике на прибрежной территории затона «Лампочка» приняли участие более 200 человек – сотрудников банка и контактного центра Сбера с семьями, партнеров банка и волонтеров ведущих омских вузов. Для детей были организованы интерактивные площадки по раздельному сбору мусора и противопожарному просвещению. По итогам акции было собрано 8 грузовиков бытового мусора.