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Сбер провел экологическую акцию «День Иртыша»

11 мая 2023, 08:09
Фото: ПАО Сбербанк
Омский Сбер провел экологическую акцию «День Иртыша» в рамках программы «Сберегаем вместе».

В субботнике на прибрежной территории затона «Лампочка» приняли участие более 200 человек – сотрудников банка и контактного центра Сбера с семьями, партнеров банка и волонтеров ведущих омских вузов. Для детей были организованы интерактивные площадки по раздельному сбору мусора и противопожарному просвещению. По итогам акции было собрано 8 грузовиков бытового мусора.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:

«Традиционно накануне Зеленого Марафона Сбер проводит по всей стране множество экологических и социально-значимых проектов. В этом году большинство посвящены сохранению экологии – одному из приоритетных направлений нашей ESG-повестки. Важно не только вести экологическое просвещение и напоминать о важности бережного отношения к природе, но и активно действовать. Поэтому мы поддерживаем субботники и сами участвуем в них, показывая, как можно с помощью небольших шагов менять пространство вокруг себя».

Напомним, 20 мая на территории Омской крепости состоится «Зеленый марафон» - спортивно-семейный праздник, в рамках которого подготовлены концерты для зрителей и болельщиков, спортивные и развлекательные активности. Кроме того, все участники, получившие стартовые номера, станут участниками розыгрыша секретного приза. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

Фото: ПАО Сбербанк
#Общество#Город#Омск#Омская область
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