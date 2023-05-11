РЭО назвал три региона-лидера по продаже вторсырья в ПФО

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Речь идет об удмуртских, саратовских и нижегородских пользователях электронной торговой площадки, которая была запущена при поддержке ППК «Российский экологический оператор».
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что самые большие объемы продаж вторсырья через ЭТП наблюдаются у Удмуртии, Саратовской и Нижегородской областей. Только на пользователей из этих трех субъектов приходится 24 042 900 рублей размещенных лотов. Буцаев напомнил, что площадка разрабатывалась с учетом принципов цикличной экономики. Этот ресурс должен стать эффективным инструментом, посредством которого владельцы ВМР могут реализовывать свою продукцию, а субъекты отрасли – исполнять обязательства, предусмотренные в рамках расширенной ответственности производителя (РОП), передают udm-info.ru.
Сейчас на бирже ВМР размещено шестьдесят шесть лотов общей стоимостью 50 109 751 рубль. Уточняется, что это лоты, выставленные владельцами вторсырья из четырнадцати регионов страны. Пользователи из Удмуртии опубликовали девятнадцать предложений в следующих категориях: полимеры, текстиль, резина и макулатура. Стоимость их продукции составляет 13 996 400 рублей. Восемнадцать лотов выставили саратовские компании. С их предложениями можно ознакомиться в категориях: макулатура, полимеры, стеклобой и цветные металлы. Совокупная цена на эти лоты составляет 7 240 000 рублей. В категориях: полимеры, металлы, макулатура разместили двенадцать лотов нижегородские предприятия на 2 806 500 рублей.
Проектом ЭТП руководит Заур Абдурахимов. Он рассказал, что уже более 850 организаций разместили свои лоты на бирже ВМР. Если подсчитать стоимость всего выставленного для продажи вторсырья на этом ресурсе, то сумма превысит восемьсот миллионов рублей. Абдурахимов подчеркнул особую востребованность услуги по исполнению РОП и отметил, что специалисты продолжают совершенствовать сервис, стремясь сделать его более удобным для пользователей. Однако для этого разработчикам необходима обратная связь. Каждый, кто пройдет опрос на сайте проекта, получит бесплатный доступ к услуге «Личный брокер» на один месяц. Предварительно необходимо пройти регистрацию.
На запущенной в сентябре прошлого года ЭТП размещены предложения от владельцев вторсырья. Через сервис можно приобретать, продавать вторресурсы и совершать сделки по их переработке. Также в рамках площадки предусмотрено размещение заказов на исполнение лотов в области РОП. Стоит отметить, что работа биржи ВМР позволят достичь задач, поставленных перед субъектами отрасли в рамках федпроекта, направленного на формирование в стране экономики замкнутого цикла.