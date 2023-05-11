РЭО назвал три региона-лидера по продаже вторсырья в ПФО

Проектом ЭТП руководит Заур Абдурахимов. Он рассказал, что уже более 850 организаций разместили свои лоты на бирже ВМР. Если подсчитать стоимость всего выставленного для продажи вторсырья на этом ресурсе, то сумма превысит восемьсот миллионов рублей. Абдурахимов подчеркнул особую востребованность услуги по исполнению РОП и отметил, что специалисты продолжают совершенствовать сервис, стремясь сделать его более удобным для пользователей. Однако для этого разработчикам необходима обратная связь. Каждый, кто пройдет опрос на сайте проекта, получит бесплатный доступ к услуге «Личный брокер» на один месяц. Предварительно необходимо пройти регистрацию.