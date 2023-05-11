Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Вчера вечером, 10 мая, на территории «Зеленого острова» внезапно для отдыхающих началась стрельба. По информации регионального УМВД, пострадал один человек.
В 30-летнего мужчину несколько раз выстрелили из травматического оружия. Как уточняют в полиции, нападавших было двое. Пострадавшего госпитализировали. Мужчина попал к медикам с огнестрельными ранениями в области левого бедра и левой руки.
Звуки выстрелов разнеслись по парку примерно в 20 часов. В это время на «Зеленом острове» еще гуляли родители с детьми, но они остались целы.
Правоохранители оценили это происшествие как акт хулиганства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пока причастных к стрельбе не нашли, поиски продолжаются.