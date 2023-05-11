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Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»

11 мая 2023, 06:47
Фото: Город55
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Стали известны подробности стрельбы в омском парке «Зеленый остров»

В полиции рассказали, что инцидент произошел после 18 часов.

Вчера вечером, 10 мая, на территории «Зеленого острова» внезапно для отдыхающих началась стрельба. По информации регионального УМВД, пострадал один человек.

В 30-летнего мужчину несколько раз выстрелили из травматического оружия. Как уточняют в полиции, нападавших было двое. Пострадавшего госпитализировали. Мужчина попал к медикам с огнестрельными ранениями в области левого бедра и левой руки.

Звуки выстрелов разнеслись по парку примерно в 20 часов. В это время на «Зеленом острове» еще гуляли родители с детьми, но они остались целы.

Правоохранители оценили это происшествие как акт хулиганства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Пока причастных к стрельбе не нашли, поиски продолжаются.

В омском парке «Зеленый остров» случилась перестрелка с пострадавшим
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Стрельба#Парк#Ранение#Происшествия#Общество#Новости#Омск
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