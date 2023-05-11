Превышение норм загрязнения воздуха выявлено Роспотребнадзором в Тюменской области

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Published Сегодня, 07:47
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Анализ проб воздуха, взятых 10 мая 2023 года, показал превышение мелкодисперсных частиц РМ 2,5 в Тюмени, селе Успенка и деревне Черная речка, пишет ФедералПресс.
Концентрация мелкодисперсных частиц РМ 2,5 в Тюмени превысила предельно допустимую норму на 1,26 раза. В селе Успенка также выявлено превышение по мелкодисперсным частицам РМ 2,5 (1,18 раза) и углерода диоксида (1,04 раза). В деревне Черная речка превышение нормы выявлено по мелкодисперсным частицам РМ 2,5 (1,37 раза).
В остальных населенных пунктах отклонений от нормы не обнаружено. Региональное Роспотребнадзор просит жителей Тюмени как можно меньше времени проводить на улице в связи с неблагоприятным качеством воздуха.