Политолог Мезюхо: Грузия стремится дистанцироваться от России

Он также отметил, что решение президента России на самом деле демонстрирует готовность к диалогу с Грузией. Оно связано с тем, что ранее Грузия была популярным направлением для российских туристов, и в этой стране находится значительное количество граждан России. Поэтому главная цель этого решения — защита интересов российских граждан.