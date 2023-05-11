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Политолог Мезюхо: Грузия стремится дистанцироваться от России

11 мая 2023, 14:42
Политолог Иван Мезюхо в интервью RT прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, выразившей недовольство решением России об отмене визового режима для грузинских граждан.

Зурабишвили назвала это действие провокацией и заявила о неприемлемости такого шага со стороны российских властей.

Мезюхо указал, что президент Грузии должна понимать причины, стоящие за российским решением. Он считает, что антироссийские заявления связаны в основном с желанием Грузии дистанцироваться от России, поскольку нынешнее правительство страны боится быть названным пророссийским.

Он также отметил, что решение президента России на самом деле демонстрирует готовность к диалогу с Грузией. Оно связано с тем, что ранее Грузия была популярным направлением для российских туристов, и в этой стране находится значительное количество граждан России. Поэтому главная цель этого решения — защита интересов российских граждан.

Ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое недовольство отменой визового режима для грузинских граждан со стороны России. Она назвала это решение провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей. Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая.

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