Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Зурабишвили назвала это действие провокацией и заявила о неприемлемости такого шага со стороны российских властей.
Мезюхо указал, что президент Грузии должна понимать причины, стоящие за российским решением. Он считает, что антироссийские заявления связаны в основном с желанием Грузии дистанцироваться от России, поскольку нынешнее правительство страны боится быть названным пророссийским.
Он также отметил, что решение президента России на самом деле демонстрирует готовность к диалогу с Грузией. Оно связано с тем, что ранее Грузия была популярным направлением для российских туристов, и в этой стране находится значительное количество граждан России. Поэтому главная цель этого решения — защита интересов российских граждан.
Ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила свое недовольство отменой визового режима для грузинских граждан со стороны России. Она назвала это решение провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей. Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая.