Пенсионерка из Подмосковья умерла после избиения подростками

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
На видеозаписи запечатлено, как двое молодых людей в закрытых банданах пинают лежащую женщину на полу, пока она умоляет остановиться. Об этом пишет 360tv.ru.
Дочь умершей и её супруг приносили пенсионерке продукты несколько раз в неделю. Пенсионерка вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.
Один из участников расправы оказался 19-летним соседом женщины. Он объяснил свои действия тем, что пенсионерка зашла к нему в квартиру и потрогала его вещи грязными руками.
Пожилая женщина скончалась 8 мая. Первоначально следователи сообщали о множественных травмах на её теле. Впоследствии было установлено, что причиной смерти стал сердечный приступ.