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Пенсионерка из Подмосковья умерла после избиения подростками

11 мая 2023, 20:12
Группа подростков сняла на видео избиение пожилой жительницы из подмосковного Красноармейска. Пенсионерка скончалась, однако причиной смерти врачи назвали сердечный приступ. Видеозапись попала к дочери и зятю умершей, которые были шокированы действиями молодых людей.

На видеозаписи запечатлено, как двое молодых людей в закрытых банданах пинают лежащую женщину на полу, пока она умоляет остановиться. Об этом пишет 360tv.ru.

Дочь умершей и её супруг приносили пенсионерке продукты несколько раз в неделю. Пенсионерка вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем.

Один из участников расправы оказался 19-летним соседом женщины. Он объяснил свои действия тем, что пенсионерка зашла к нему в квартиру и потрогала его вещи грязными руками. 

Пожилая женщина скончалась 8 мая. Первоначально следователи сообщали о множественных травмах на её теле. Впоследствии было установлено, что причиной смерти стал сердечный приступ.

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