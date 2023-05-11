Омский суд вынес приговор уроженцу Новосибирска, сбившему насмерть пенсионерку

Напомним, что 27 сентября 2022 года обвиняемый сбил 86-летнюю женщину, когда выезжал на «ГАЗели» с зоны разгрузки продуктового магазина. Происшествие случилось на улице Коммунистической в р. п. Оконешниково. В результате пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм.