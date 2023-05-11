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Омский суд вынес приговор уроженцу Новосибирска, сбившему насмерть пенсионерку

11 мая 2023, 09:42
Фото: Город55
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Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения.

Прокуратура Омской области сообщает, что Оконешниковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Новосибирской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Напомним, что 27 сентября 2022 года обвиняемый сбил 86-летнюю женщину, когда выезжал на «ГАЗели» с зоны разгрузки продуктового магазина. Происшествие случилось на улице Коммунистической в р. п. Оконешниково. В результате пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм.

«Вину в совершении преступления водитель признал в полном объеме, принял меры к частичному возмещению причиненного вреда родственникам погибшей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения», — уточнили в прокуратуре.

Вдобавок ему на год запретили заниматься любой деятельностью, которая связана с управлением авто. Отметим, что приговор в законную силу не вступил.

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