Омский суд вынес приговор уроженцу Новосибирска, сбившему насмерть пенсионерку

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Прокуратура Омской области сообщает, что Оконешниковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Новосибирской области. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Напомним, что 27 сентября 2022 года обвиняемый сбил 86-летнюю женщину, когда выезжал на «ГАЗели» с зоны разгрузки продуктового магазина. Происшествие случилось на улице Коммунистической в р. п. Оконешниково. В результате пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм.
«Вину в совершении преступления водитель признал в полном объеме, принял меры к частичному возмещению причиненного вреда родственникам погибшей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения», — уточнили в прокуратуре.
Вдобавок ему на год запретили заниматься любой деятельностью, которая связана с управлением авто. Отметим, что приговор в законную силу не вступил.