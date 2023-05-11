Омич собирался купить пиццу, но затем достал нож и ограбил продавца

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 34-летняя потерпевшая. Полицейским она рассказала, что в павильон пришел ранее не известный ей мужчина и попросил подать ему три гамбургера и пиццу. Но затем покупатель неожиданно достал нож, зашел за прилавок и потребовал открыть кассу. Злоумышленник забрал 11 тысяч рублей, прихватил фастфуд и скрылся с места преступления.