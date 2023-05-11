Омич собирался купить пиццу, но затем достал нож и ограбил продавца

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Омске на улице Завертяева бездомный ограбил павильон с горячим питанием, сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе омской полиции.
С заявлением в правоохранительные органы обратилась 34-летняя потерпевшая. Полицейским она рассказала, что в павильон пришел ранее не известный ей мужчина и попросил подать ему три гамбургера и пиццу. Но затем покупатель неожиданно достал нож, зашел за прилавок и потребовал открыть кассу. Злоумышленник забрал 11 тысяч рублей, прихватил фастфуд и скрылся с места преступления.
Полицейские на следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. Последний срок он отбывал за угон автомобиля и освободился в два месяца назад. На преступление злоумышленник пошел будучи пьяным. Похищенные деньги сразу же потратил.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия мужчину заключили под стражу.