Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Изображение материала

Омич собирался купить пиццу, но затем достал нож и ограбил продавца

11 мая 2023, 11:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Теперь ему грозит до 10 лет колонии.

В Омске на улице Завертяева бездомный ограбил павильон с горячим питанием, сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе омской полиции.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 34-летняя потерпевшая. Полицейским она рассказала, что в павильон пришел ранее не известный ей мужчина и попросил подать ему три гамбургера и пиццу. Но затем покупатель неожиданно достал нож, зашел за прилавок и потребовал открыть кассу. Злоумышленник забрал 11 тысяч рублей, прихватил фастфуд и скрылся с места преступления.

Полицейские на следующий день задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. Последний срок он отбывал за угон автомобиля и освободился в два месяца назад. На преступление злоумышленник пошел будучи пьяным. Похищенные деньги сразу же потратил.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия мужчину заключили под стражу.

Омич пырнул ножом в грудь собственную супругу
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Уголовное дело#Разбой#Разбойное нападение#Бомжи#Происшествия#Город#Омск#Омская область
Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Сегодня, 09:34
Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей
Сегодня, 06:37
В Омске рассказали о судьбе затопленного дома, на который обратил внимание следком
Сегодня, 09:48
В Омске будут судить инженера «МЕГИ» за принятый подкуп на 17 миллионов
Сегодня, 03:56
Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
Сегодня, 06:57
Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
Сегодня, 06:47