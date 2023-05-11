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Обнаружено безжизненное тело мужчины на улице Строителей в Ноябрьске

11 мая 2023, 07:50
Тело мужчины без признаков жизни найдено на улице Строителей в Ноябрьске. Полиция проводит проверку происшествия.

Согласно сообщениям очевидцев в городском паблике "Происшествия Ноябрьск" в социальной сети "ВКонтакте", труп был обнаружен утром 11 мая напротив магазина "Пятерочка", пишет ФедералПресс. Полиция и скорая помощь были вызваны на место происшествия. Предварительно установлено, что погибший был мужчиной в возрасте 45-50 лет. Следователи осмотрели место происшествия, и будет проведена экспертиза. На теле мужчины не обнаружены признаки преступления.

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