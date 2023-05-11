Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
В минздраве Омской области опубликовали доклад о состоянии здоровья населения в 2022 году. Жители региона стали чаще болеть раком: в 2022-м зарегистрировано 8868 случаев, в то время как в 2021-м — 8682 случая. В прошлом году онкологию выявили у 4232 мужчин и 4636 женщин.
«Показатель распространенности ЗНО в регионе составил 2 780,7 случая на 100 тысяч населения (2021 год — 2 712,9 случая на 100 тысяч населения). Заболеваемость ЗНО у мужчин выше, чем у женщин, и составила 486,8 и 458,9 на 100 тысяч населения соответственно (в структуре зарегистрированных случаев — 52,3% у женщин, 47,7% — у мужчин)», — сообщается в докладе.
Чаще всего рак выявляют у омичей старше 60 лет: 74,9% от числа всех случаев заболеваний у мужчин и 67,9% — у женщин.
В прошлом году обновился топ видов рака, которые выявляют у жителей Омской области. Лидирует в регионе рак молочной железы (12,5%), на втором месте — колоректальный рак (11,6%), на третьем — рак бронхов и легкого (11,5%). В топ-5 также входят рак кожи (10,7%) и рак предстательной железы (7,4%).
Наиболее распространенные формы злокачественных новообразований у мужчин:
У женщин картина выглядит следующим образом:
В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 жителей Омской области. За 10 лет этот показатель снизился в регионе на 13,8%. Чаще всего от рака умирали люди старше трудоспособного возраста (80,3%), 15,6% умерших — это люди старше 80 лет и трудоспособные омичи — 19,5%.
Для мужчин более смертельным оказались опухоли дыхательных путей (27,1% от всех случаев смерти), а для женщин — рак молочной железы (17,7%).