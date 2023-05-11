Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей

В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 жителей Омской области. За 10 лет этот показатель снизился в регионе на 13,8%. Чаще всего от рака умирали люди старше трудоспособного возраста (80,3%), 15,6% умерших — это люди старше 80 лет и трудоспособные омичи — 19,5%.