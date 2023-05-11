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Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей

11 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
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Стало известно, какими видами рака чаще болели омичи в 2022 году

За 2022 год медики выявили 8 868 случаев злокачественных новообразований у жителей Омской области.

В минздраве Омской области опубликовали доклад о состоянии здоровья населения в 2022 году. Жители региона стали чаще болеть раком: в 2022-м зарегистрировано 8868 случаев, в то время как в 2021-м — 8682 случая. В прошлом году онкологию выявили у 4232 мужчин и 4636 женщин.

«Показатель распространенности ЗНО в регионе составил 2 780,7 случая на 100 тысяч населения (2021 год — 2 712,9 случая на 100 тысяч населения). Заболеваемость ЗНО у мужчин выше, чем у женщин, и составила 486,8 и 458,9 на 100 тысяч населения соответственно (в структуре зарегистрированных случаев — 52,3% у женщин, 47,7% — у мужчин)», — сообщается в докладе.

Чаще всего рак выявляют у омичей старше 60 лет: 74,9% от числа всех случаев заболеваний у мужчин и 67,9% — у женщин.

В прошлом году обновился топ видов рака, которые выявляют у жителей Омской области. Лидирует в регионе рак молочной железы (12,5%), на втором месте — колоректальный рак (11,6%), на третьем — рак бронхов и легкого (11,5%). В топ-5 также входят рак кожи (10,7%) и рак предстательной железы (7,4%).

Наиболее распространенные формы злокачественных новообразований у мужчин:

  • Рак трахеи, бронхов, легких — 19,3%,
  • Рак предстательной железы — 15,6%,
  • Колоректальный рак — 12,5%,
  • Рак кожи — 8,0%,
  • Рак желудка — 6,9%.

У женщин картина выглядит следующим образом:

  • Рак молочной железы — 23,9%,
  • Рак кожи — 13,2%,
  • ЗНО колоректальной зоны — 11,1%,
  • Рак тела матки — 8,0%
  • Рак трахеи, бронхов, легких — 4,6%.

В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 жителей Омской области. За 10 лет этот показатель снизился в регионе на 13,8%. Чаще всего от рака умирали люди старше трудоспособного возраста (80,3%), 15,6% умерших — это люди старше 80 лет и трудоспособные омичи — 19,5%.

Для мужчин более смертельным оказались опухоли дыхательных путей (27,1% от всех случаев смерти), а для женщин — рак молочной железы (17,7%).

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#Юлия Истомина#Онкология#Заболеваемость#Медицина#Минздрав#Смертность#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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