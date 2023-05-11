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Красноярские правоохранители возбудили дело по факту аварии с пятью погибшими

11 мая 2023, 07:52
Красноярские правоохранители расследуют аварию с пятью погибшими, произошедшую между селами Каптырево и Субботино. Молодые люди упали с обрыва на автомобиле Toyota.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", пишет ФедералПресс. Владелец автомобиля Toyota не находился за рулем в момент аварии. Согласно сообщению полиции, следователи пытаются установить, кто управлял машиной. По данным ведомства, погибшие - студенты Шушенского сельскохозяйственного колледжа, а также 18-летняя девушка, которая ранее также училась в этом учебном заведении.

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