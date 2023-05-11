«Иртышское пароходство» направило 370 млн рублей на выплату дивидендов акционерам

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
В публичном акционерном обществе «Иртышское пароходство» прошло заседание совета директоров. Одним из пунктов повестки стал вопрос о распределении прибыли и убытков по итогам 2022 финансового года, причем, судя по официальному сообщению об итогах встречи, год для ПАО был очень удачным.
— Направить на выплату дивидендов чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2022 финансового года, — гласит решение, — в размере 161 748 000 рублей, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 210 255 840 рублей. Выплатить дивиденды в денежной форме, в размере 270 рублей на одну обыкновенную акцию, 270 рублей на одну привилегированную акцию в срок, установленный законодательством.
Судя по официальному перечню аффилированных лиц, львиная доля подлежащих разделу 370 млн рублей достанется Ахтяму Мухутдинову, который распоряжается 70,88% голосующих акций. Еще 0,98% принадлежат Ильдару Ахтямовичу Мухутдинову. 7,84% акций владеет само акционерное общество, а 18,88% — ООО «Сергинский речной порт».
Кстати, совсем недавно Город55 писал о том, что «Иртышское пароходство» подало иск к красноярской «Северной звезде» о взыскании долга в 424 млн рублей. До финала этого дела еще очень далеко, но финансы акционерного общества все равно в полном порядке.