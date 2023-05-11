«Иртышское пароходство» направило 370 млн рублей на выплату дивидендов акционерам

Кстати, совсем недавно Город55 писал о том, что «Иртышское пароходство» подало иск к красноярской «Северной звезде» о взыскании долга в 424 млн рублей. До финала этого дела еще очень далеко, но финансы акционерного общества все равно в полном порядке.