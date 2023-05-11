Холод, дожди и штормовое предупреждение. Погода в Омской области сильно изменится

В ближайшие дни ночью температура воздуха понизится до +3… +8 градусов, при ясном небе ожидается похолодание до -6. В дневные часы будет от +14… +19 до +9… +14 градусов. В Омской области пройдут дожди, но кратковременные. В основном осадки прогнозируются в южных районах.