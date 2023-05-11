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Холод, дожди и штормовое предупреждение. Погода в Омской области сильно изменится

11 мая 2023, 08:03
Фото: Город55
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В Омской области в ближайшие дни ожидаются заморозки до -6 и дожди

Вместе с тем в регионе объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

По информации Обь-Иртышского УГМС, жаркая погода в Омской области сменится на существенное похолодание. Минимальная температура воздуха составит -6 градусов.

Еще в преддверии Дня Победы синоптики зафиксировали «вторжение» арктического воздуха в регион. Изменение погодных условий сначала ощутили жители северных районов, но теперь холодные потоки коснулись всех населенных пунктов.

В ближайшие дни ночью температура воздуха понизится до +3… +8 градусов, при ясном небе ожидается похолодание до -6. В дневные часы будет от +14… +19 до +9… +14 градусов. В Омской области пройдут дожди, но кратковременные. В основном осадки прогнозируются в южных районах.

Вместе с тем вероятность пожаров не уменьшается. Со вчерашнего дня пятый класс горимости возможен в Одесском, Называевске, Любимовке и Полтавке. На остальных территориях будет четвертый класс горимости.

Добавим, что только вчера, 10 мая, удалось полностью ликвидировать лесной пожар в Муромцевском районе. Стихия буйствовала в смешанных лесах с 7 мая. Оказалось, что пламя перекинулось на деревья с земель иных категорий, рассказали в Главном управлении лесного хозяйства Омской области. Общая площадь пожара составила 167,3 га.

Горело с 7 мая. В Муромцевском районе Омской области потушили крупный лесной пожар
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#Алина Ясинская#Пожары#Погода#Погода в Омске#Погода на ближайшие дни#Похолодание#Заморозки#Общество#Новости#Омская область
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