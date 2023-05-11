Холод, дожди и штормовое предупреждение. Погода в Омской области сильно изменится

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
По информации Обь-Иртышского УГМС, жаркая погода в Омской области сменится на существенное похолодание. Минимальная температура воздуха составит -6 градусов.
Еще в преддверии Дня Победы синоптики зафиксировали «вторжение» арктического воздуха в регион. Изменение погодных условий сначала ощутили жители северных районов, но теперь холодные потоки коснулись всех населенных пунктов.
В ближайшие дни ночью температура воздуха понизится до +3… +8 градусов, при ясном небе ожидается похолодание до -6. В дневные часы будет от +14… +19 до +9… +14 градусов. В Омской области пройдут дожди, но кратковременные. В основном осадки прогнозируются в южных районах.
Вместе с тем вероятность пожаров не уменьшается. Со вчерашнего дня пятый класс горимости возможен в Одесском, Называевске, Любимовке и Полтавке. На остальных территориях будет четвертый класс горимости.
Добавим, что только вчера, 10 мая, удалось полностью ликвидировать лесной пожар в Муромцевском районе. Стихия буйствовала в смешанных лесах с 7 мая. Оказалось, что пламя перекинулось на деревья с земель иных категорий, рассказали в Главном управлении лесного хозяйства Омской области. Общая площадь пожара составила 167,3 га.