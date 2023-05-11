Голодала и не двигалась. Омская 95-летняя вдова ветерана войны осталась без поддержки

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Прокуратура Центрального округа организовала проверку того, как соблюдались права 95-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны Наседкиной Е. Н. Ранее появилась информация, что лишенная возможности двигаться женщина была оставлена одна.
По данным надзорного ведомства, пенсионерка могла голодать по несколько дней и не получала помощи от работников социальных служб.
В региональном минтруда в свою очередь рассказали, что женщина отказывалась от услуг соцработников, когда ее соседи вызывали представителей службы в начале мая. Принудительно также никто не мог поместить ее и в дом-интернат, так что она осталась у себя дома. Есть информация, что бабушка имеет склонность к собирательству.
Как уточнили в министерстве, на социальном обслуживании в комплексном центре женщина не состояла, за ней ухаживали ее знакомые. С родственниками она связи близкой не поддерживает.
Накануне, 10 мая, работники опеки и социальной защиты вновь поговорили с пенсионеркой. По итогу пожилая вдова ветерана согласилась на получение помощи, но решила остаться дома. Прокуратура все же уже организовала проверку. Представители ведомства также будут следить за тем, как сейчас соблюдаются социальные права женщины.
Ранее Город55 писал о похожем случае. Без присмотра в Нововаршавском районе осталась 85-летняя пенсионерка. По версии следствия, ее дочь ушла из дома на три дня. В это время бабушка голодала и замерзала в холодном доме, пока не обратилась к прохожим через окно.