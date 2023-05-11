Голодала и не двигалась. Омская 95-летняя вдова ветерана войны осталась без поддержки

В региональном минтруда в свою очередь рассказали, что женщина отказывалась от услуг соцработников, когда ее соседи вызывали представителей службы в начале мая. Принудительно также никто не мог поместить ее и в дом-интернат, так что она осталась у себя дома. Есть информация, что бабушка имеет склонность к собирательству.