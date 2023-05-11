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Эксперты РСТ приветствуют решение о снятии запрета на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

11 мая 2023, 14:39
Российский союз туриндустрии (РСТ) оценил решение президента России Владимира Путина о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, в беседе с RT, назвал это решение «очень позитивным». Он отметил, что в предыдущие сезоны российские туристы все равно посещали Грузию через третьи страны, такие как Армения или Северная Осетия, но это было не всегда удобно и затратно.

Барзыкин считает, что снятие запрета на прямые полеты даст хороший импульс для туристического потока в Грузию. Туроператорам потребуется некоторое время для формирования программ и потоков, но спрос уже существует. Он также отметил, что данное решение будет выгодно как для России, так и для Грузии как в экономическом, так и в социальном плане.

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