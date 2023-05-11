Эксперты РСТ приветствуют решение о снятии запрета на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

Барзыкин считает, что снятие запрета на прямые полеты даст хороший импульс для туристического потока в Грузию. Туроператорам потребуется некоторое время для формирования программ и потоков, но спрос уже существует. Он также отметил, что данное решение будет выгодно как для России, так и для Грузии как в экономическом, так и в социальном плане.