Эксперты РСТ приветствуют решение о снятии запрета на полеты авиакомпаний РФ в Грузию

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, в беседе с RT, назвал это решение «очень позитивным». Он отметил, что в предыдущие сезоны российские туристы все равно посещали Грузию через третьи страны, такие как Армения или Северная Осетия, но это было не всегда удобно и затратно.
Барзыкин считает, что снятие запрета на прямые полеты даст хороший импульс для туристического потока в Грузию. Туроператорам потребуется некоторое время для формирования программ и потоков, но спрос уже существует. Он также отметил, что данное решение будет выгодно как для России, так и для Грузии как в экономическом, так и в социальном плане.