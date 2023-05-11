Эксперты рассказали, что делать при укусе комара

Чтобы предотвратить зуд и жжение кожи, при укусах комаров необходимо соблюдать следующие действия: промыть ранку водой с мылом; минимум на 10 минут приложить холодный компресс, используя для этого мокрое полотенце или пакет со льдом; смазать укус специальным средством, которое успокоит кожу и ускорит заживление раны. Также можно применить масло чайного дерева, лимонный сок, лавандовое масло, яблочный уксус или водный раствор соды.