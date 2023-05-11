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Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Эксперты рассказали, что делать при укусе комара

11 мая 2023, 18:15
Чтобы предотвратить негативные последствия укусов комаров, необходимо следовать простым правилам.

В первую очередь, стоит удержаться от расчесывания ранки, чтобы избежать усиления зуда и возникновения рубцов на коже. Если же человек все-таки расчесал укус, то следует обработать его спиртом.

Если на месте укуса начала происходить воспалительная реакция, то нужно принимать антигистаминное средство, которое поможет снять отек и успокоить жжение. Но перед этим лучше проконсультироваться с врачом.

Чтобы предотвратить зуд и жжение кожи, при укусах комаров необходимо соблюдать следующие действия: промыть ранку водой с мылом; минимум на 10 минут приложить холодный компресс, используя для этого мокрое полотенце или пакет со льдом; смазать укус специальным средством, которое успокоит кожу и ускорит заживление раны. Также можно применить масло чайного дерева, лимонный сок, лавандовое масло, яблочный уксус или водный раствор соды.

Если состояние здоровья после укуса значительно ухудшилось, нужно обратиться за помощью в больницу.

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