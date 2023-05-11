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Published Сегодня, 15:52

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Updated Сегодня, 15:54

Эксперт подсказал, как орапознать телефонных мошенников

11 мая 2023, 15:52
Финансист Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал, как простой человек может распознать телефонных мошенников, которые выдают себя за представителей правоохранительных органов или сотрудников финансовых учреждений.

В интервью изданию Pravda.Ru он посоветовал задавать им вопрос: «Как я могу вам перезвонить?». Такой вопрос не станет неожиданным для полицейского или представителя банка, но затруднит мошенника, который скорее всего начнет изворачиваться и выдаст себя.

Коган также отметил, что следственные органы никогда не опрашивают по телефону, а всегда приглашают к себе повесткой, а сотрудники Центробанка никогда не звонят обычным гражданам.

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