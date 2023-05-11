Эксперт подсказал, как орапознать телефонных мошенников

В интервью изданию Pravda.Ru он посоветовал задавать им вопрос: «Как я могу вам перезвонить?». Такой вопрос не станет неожиданным для полицейского или представителя банка, но затруднит мошенника, который скорее всего начнет изворачиваться и выдаст себя.