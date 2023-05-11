Эксперт подсказал, как орапознать телефонных мошенников

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
В интервью изданию Pravda.Ru он посоветовал задавать им вопрос: «Как я могу вам перезвонить?». Такой вопрос не станет неожиданным для полицейского или представителя банка, но затруднит мошенника, который скорее всего начнет изворачиваться и выдаст себя.
Коган также отметил, что следственные органы никогда не опрашивают по телефону, а всегда приглашают к себе повесткой, а сотрудники Центробанка никогда не звонят обычным гражданам.