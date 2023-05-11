Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Эксперт перечислил характеристики ракет Storm Shadow

11 мая 2023, 19:04
Кандидат политических наук и профессор Академии военных наук Вадим Козюлин рассказал о характеристиках ракет Storm Shadow - их скорости, наведении, запуске с самолетов "воздух-земля".

В интервью Pravda.Ru он отметил, что антидроновые ружья не являются эффективным средством противодействия этим ракетам. Поэтому необходимо использовать другие меры - такие, как противовоздушная оборона.

Козюлин также подчеркнул, что заявленная дальность ракет может превышать 300 километров. Наконец, в воздушном пространстве линии соприкосновения в рамках СВО доминируют российские ВВС. Это ставит под сомнение эффективность запуска таких ракет со стороны украинских самолетов. 

Подпишитесь
Завод Антропенко наказали за налоговые махинации на 30 млн рублей
Сегодня, 09:34
Мужчины умирают чаще. В прошлом году онкология стала смертельной для 3255 омичей
Сегодня, 06:37
В Омске рассказали о судьбе затопленного дома, на который обратил внимание следком
Сегодня, 09:48
В Омске будут судить инженера «МЕГИ» за принятый подкуп на 17 миллионов
Сегодня, 03:56
Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых
Сегодня, 06:57
Ранен мужчина. Стали известны подробности стрельбы на омском «Зеленом острове»
Сегодня, 06:47