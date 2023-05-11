Эксперт перечислил характеристики ракет Storm Shadow

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
В интервью Pravda.Ru он отметил, что антидроновые ружья не являются эффективным средством противодействия этим ракетам. Поэтому необходимо использовать другие меры - такие, как противовоздушная оборона.
Козюлин также подчеркнул, что заявленная дальность ракет может превышать 300 километров. Наконец, в воздушном пространстве линии соприкосновения в рамках СВО доминируют российские ВВС. Это ставит под сомнение эффективность запуска таких ракет со стороны украинских самолетов.