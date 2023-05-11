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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Экономит объяснил, почему россияне не доверяют цифровому рублю

11 мая 2023, 14:07
Цифровой рубль, который появится в России в ближайшее время, вызывает недоверие у ряда граждан, особенно у пожилых людей. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объясняет это психологическими и технологическими факторами.

Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

Часть граждан РФ не полностью доверяют банковской системе и предпочитают хранить средства в наличных деньгах. Если бы Центральный банк не обращал на себя внимание при запуске цифрового рубля, то переход на новую форму денег мог бы пройти незаметно для пенсионеров, подытожил экономист. 

Также он упомянул теневые финансовые операции, которые станут невозможными при совершении оплат с помощью цифровой валюты.

 

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