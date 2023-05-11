Экономит объяснил, почему россияне не доверяют цифровому рублю

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Об этом он рассказал Общественной службе новостей.
Часть граждан РФ не полностью доверяют банковской системе и предпочитают хранить средства в наличных деньгах. Если бы Центральный банк не обращал на себя внимание при запуске цифрового рубля, то переход на новую форму денег мог бы пройти незаметно для пенсионеров, подытожил экономист.
Также он упомянул теневые финансовые операции, которые станут невозможными при совершении оплат с помощью цифровой валюты.