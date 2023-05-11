Экономит объяснил, почему россияне не доверяют цифровому рублю

Часть граждан РФ не полностью доверяют банковской системе и предпочитают хранить средства в наличных деньгах. Если бы Центральный банк не обращал на себя внимание при запуске цифрового рубля, то переход на новую форму денег мог бы пройти незаметно для пенсионеров, подытожил экономист.