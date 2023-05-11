Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых

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Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:01
Омский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела о занятии лицом высшего положения в преступной иерархии, сообщили сегодня, 11 мая, в пресс-службе регионального следкома.
На скамье подсудимых пять членов организованной преступной группировки. Их обвиняют в похищении человека и вымогательстве в крупном размере. На одного из фигурантов заведено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
«По версии следствия, один из обвиняемых, занимавший криминальную должность „смотрящего“, с четырьмя другими обвиняемыми в конце декабря 2021 года совершили похищение предпринимателя из помещения отделения одного из банков в городе Омске», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Бизнесмена на автомобиле отвезли в гараж и избили. Подозреваемые вымогали у предпринимателя деньги. От потерпевшего также требовали переоформить право собственности на квартиру. В тот же вечер о похищении коммерсанта стало известно и сотрудникам правоохранительных органов. Эти сведения по неизвестным каналам передали одному из обвиняемых. После этого бизнесмена отпустили.
Как стало известно Городу55, потерпевший предприниматель Юрий Штоль, занимавшийся отмыванием денег, до начала судебного следствия не дожил. Предполагаемые участники ОПГ — Павел Васильев, Илья Стадник, Федор Стельмахов, Руслан Черкасов и Николай Чернецов. Последнего и называют «смотрящим» за Омском. Интересно, что карточке дела на сайте облсуда имя Чернецова скрыто.
Как сообщает пресс-служба Омского областного суда, подсудимые вину в содеянном не признали.