Дошло до суда. Омский «смотрящий» и его сообщники оказались на скамье подсудимых

Бизнесмена на автомобиле отвезли в гараж и избили. Подозреваемые вымогали у предпринимателя деньги. От потерпевшего также требовали переоформить право собственности на квартиру. В тот же вечер о похищении коммерсанта стало известно и сотрудникам правоохранительных органов. Эти сведения по неизвестным каналам передали одному из обвиняемых. После этого бизнесмена отпустили.